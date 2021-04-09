İSTİB Başkanı Kopuz: "Pandeminin etkilerine rağmen ihracatımız artıyor"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Pandeminin etkilerine rağmen ihracatımız artıyor, yerli savunma sanayimiz bölgemizde dengeleri değiştiriyor ve Türkiye'nin büyüme tahminleri tüm dünyada yukarıya doğru revize ediliyor." ifadesini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kopuz, ihracat rekor kırarken ve büyüme tahminleri artarken darbeci zihniyetin hortlamasını tesadüf saymanın safdillik olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"2002'de başlayan toparlanma süreci Gezi olaylarıyla kesintiye uğratılmak istendi. Gezi'nin etkileri bertaraf edilince 15 Temmuz geldi. Bugün de, pandeminin etkilerine rağmen ihracatımız artıyor, yerli savunma sanayimiz bölgemizde dengeleri değiştiriyor ve Türkiye'nin büyüme tahminleri tüm dünyada yukarıya doğru revize ediliyor.Tam da bu sırada darbe tehdidi içeren bir bildiri geliyor. Bazıları ise bu bildirinin abartılmaması gerektiğini söylüyor. Kimse bu milleti saf yerine koymasın."

Kopuz, mart ayında 18 milyar 985 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarı kadar önemli bir başka gelişmenin ise yaş meyve sebze ihracatında yaşanıyor. Salgın ortaya çıktığından beri, gıda, tarımsal destekler, lojistik, katma değerli ürünler, e-ticaret ve sosyal sağlık politikaları gibi konuların giderek önem kazanacağına dikkati çektik. Son günlerde bu öngörülerimizin ne kadar isabetli olduğunu gösteren gelişmeler tek tek gerçekleşiyor. Örneğin Pandemi nedeniyle bazı ülkelerin yaşadığı tarımsal üretim sorunlarını ülkemiz fırsata çevirdi ve yaş meyve sebze ihracatımızda patlama yaşandı. Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde yaş meyve-sebze ihracatı yüzde 21 arttı. Bu artışın ülkemize katkısı ise 775 milyon dolar oldu."

Kimi ülkelerin tarım istihdamı sorununu aşamadığını kimi ülkelerin de salgınla başlayan lojistik sorununun büyümesi neticesinde coğrafi dezavantajlı duruma düştüklerine dikkati çeken Kopuz şunlara vurgu yaptı:

"Türkiye'de pandemi döneminde alınan etkin tedbirler sayesinde, tarımsal üretimimiz ise eksilmedi bilakis arttı. 2020 yılında bitkisel üretimimizdeki artış yüzde 6'yı buldu. Sonuçta da talebi karşılayamayan ülkelerin doğurduğu boşluğu biz doldurmayı başardık. Bugün de Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den domates ithalatı kotasının yüzde 20 oranında artırılarak mevcut 250 bin tondan 300 bin tona çıkarılmasını önerdi.

Yani yaş meyve sebze ihracatımızdaki artış trendi sürüyor.Bu başarı; hem istihdam destekleri hem de diğer tarımsal desteklerin artırılması ve üretici borçlarının ertelenmesi sayesinde mümkün oldu. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'nin açıklamasına göre pandemi sürecinde tam 101 adet tedbir alındı ve uygulandı. Bu gösteriyor ki, hızlı karar alıp uygulayabilen esnek bir sistemimiz var."

Kopuz, artan pazar payının kalıcı hale getirilmesi gerektiğine vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

"Pazar payının kalıcı hale getirilmesi için neler yapılabileceğine dair de düşünmeli ve çözümler üretmeliyiz.Ancak ilk etapta yapılması gerekenleri şu başlıklar altında sıralayabilirim: Hızlı ve esnek çözüm üretmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Tarımsal teşvikleri artırarak sürdürmeliyiz. Tarımsal üretim planlamasını etkin ve uygulanabilir hale getirmeliyiz.Lojistik konusunda yerli ve milli çözümler üretmeliyiz.Başta üreticimiz olmak üzere, iş dünyamız ve hükümetimizin işbirliğiyle bu başarıyı kalıcı hale getireceğimize şüphem yok."