İSTİB Başkanı Kopuz: "Salgın sonrasına hazırlanmalıyız" - Son Dakika

İSTİB Başkanı Kopuz: "Salgın sonrasına hazırlanmalıyız"

21.05.2021 10:46
İSTİB Başkanı Kopuz:

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, salgının sonunun yaklaştığını belirterek, "Salgın hem sağlık hem de ekonomik alanda birçok şey öğretti.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, salgının sonunun yaklaştığını belirterek, "Salgın hem sağlık hem de ekonomik alanda birçok şey öğretti. Bu öğrenilenleri dikkatle değerlendirmeli ve salgın sonrasındaki dünyaya hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada, mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmaya yer verilen Kopuz, ramazanın son haftalarını ve bayramı kapsayan kapanma döneminde vaka sayısının da ölüm sayısının da azaldığını ve 17 Mayıs itibarıyla kademeli normalleşme tedbirlerinin hayata geçtiğini hatırlattı.

Kopuz, sürekli artan aşılamalar ve etkin tedbirler sayesinde gelecek aylarda salgının yıkıcı etkisinin azalmasının beklendiğini kaydederek, "Önümüzdeki yıl ise inşallah tamamen bu kabustan kurtulacağımız anlaşılıyor. Geçtiğimiz ay açıklanan yaş sebze ve meyve ihracatımızdaki artış gösteriyor ki tarım ve gıdada, salgın dönemini iyi değerlendirmişiz. Tarımsal üretimimizin yanında ihracatımız da artmış. Gıdada bazı yeni pazarlara girmiş, bazı pazarlarda da payımızı artırmışız. Bugün yapmamız gereken bu avantajı sürdürmek için tedbirler almaktır. Öncelikle salgın döneminde hükümetimizin hızlı ve esnek çözümler üreten stratejisinin sürmesi çok önemli. Hükümet, her zaman olduğu gibi bu süreçte de tüm paydaşlara danışarak birçok tedbiri hayata geçirdi ve ekonomik zararı en aza indirmeyi başardı. İşte bu sürecin devamlılığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Salgın sonrasına hazırlanmalıyız. Salgın hem sağlık hem de ekonomik alanda birçok şey öğretti. Bu öğrenilenleri dikkatle değerlendirmeli ve salgın sonrasındaki dünyaya hazır olmalıyız." açıklamasında bulundu.

Kopuz, salgın döneminde önemi daha da artan tarımsal desteklerin çeşitlendirilmesi, artırılması ve sürdürülmesinin çok önemli olduğunu düşündüğünü kaydetti. Türkiye'nin son dönemde artan ve daha planlı bir biçimde uygulanan tarımsal destekler sayesinde çok güçlü bir tarıma sahip olma yolunda ilerlediğini ifade eden Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada dikkat edilmesi gereken üretimde çeşitliliğin artırılması ve planlamadır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu konuya ciddiyetle eğildiğini ve destek politikalarını bu doğrultuda hazırlamak için çalıştığını biliyoruz ve sektör olarak destekliyoruz. Bu arada tarımsal verimliliğin artırılması için yüksek teknolojinin kullanılmasının yaygınlaştırılması da elzemdir. Bugün tarımda kullanılan teknolojiler, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı bir dönüşüm içinde. Bu dönüşümü yakalamalı, hatta savunma sanayimizde olduğu gibi bu konuda da oyun kurucu hale gelmeliyiz."

Kopuz, salgın döneminde önemi artan bir başka konunun da lojistik olduğunu belirterek, "Türkiye olarak kara taşımacılığı filomuz güçlü olmakla birlikte dünya ticaretinin büyük bölümünün gerçekleştiği deniz taşımacılığında da güçlenmemiz gerektiği bu dönem daha net anlaşıldı. Birkaç kat artan konteyner fiyatlarına rağmen konteyner bulunamadı ve özellikle gıda taşımacılığı ciddi kesintiye uğradı. Bu nedenle lojistik konusunda yerli ve milli çözümler üretmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Nefes Kredisi'yle bu sürece dahil olacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibelerin Nefes Kredisi'yle destekleneceğini kaydeden Ali Kopuz, "Sayın Cumhurbaşkanımız çok kapsamlı bir destek paketi açıkladılar. Biz de TOBB ve bağlı oda borsalar olarak Nefes Kredisi'yle bu sürece dahil olacağız. Yakında ayrıntılar belli olacak. İnşallah bu süreci dayanışma ruhu içinde aşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul, Türkiye, Tarım, Kopuz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Kopuz: 'Salgın sonrasına hazırlanmalıyız' - Son Dakika Ekonomi


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