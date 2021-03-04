İSTİB Başkanı Kopuz: "Salgın sürecinde dünya gıdanın stratejik sektör olduğunu idrak etti" - Son Dakika

İSTİB Başkanı Kopuz: "Salgın sürecinde dünya gıdanın stratejik sektör olduğunu idrak etti"

04.03.2021 15:27
İSTİB Başkanı Kopuz:

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Salgın sürecinde tüm dünya gıdanın en az savunma sanayi kadar stratejik sektör olduğunu daha iyi idrak etti.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Salgın sürecinde tüm dünya gıdanın en az savunma sanayi kadar stratejik sektör olduğunu daha iyi idrak etti." dedi.

İSTİB önderliğinde online gerçekleşen Güvenli2023 İstanbul eğitim sertifikalarının sahiplerini bulduğu tören, İSTİB Başkanı Ali Kopuz ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Online törende konuşan Kopuz, geçen ay Güvenli2023 İstanbul eğitimi kapsamında gıda üreten ve satan işletmelere yönelik eğitimler verdiklerini söyledi.

Kopuz, gıda sektörü hayati bir görevi yerine getirdiğini, salgına rağmen halkın güvenilir gıda ile buluşturmanın kendileri için asli görevlerinden bir tanesi olduğunun altını çizdi. Salgın sürecinde tüm dünya gıdanın en az savunma sanayi kadar stratejik sektör olduğunu daha iyi idrak ettiğini belirten Kopuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gıda sektörü temsilcileri olarak yeni normalde hepimize özel bir görev düşüyor. Dünya nüfusu hızla artıyor. Uzmanların tahminine göre bu gidişatta 2050 yılında dünya nüfusunu beslemek için gıda üretiminin yüzde 50 artırılması gerekiyor. Bu doğrultuda Türkiye'de gıda üretimi arttırma ve gıda israfını önleme çalışmaları yapıyoruz.

Biz de İSTİB olarak şirketlerin yeni dönemde bağışıklığını artırmak için böyle bir çalışmaya imza attık. 2 hafta süren eğitimler sonunda sınavda başarılı olan 85 kişi sertifika almaya hak kazandı. Sertifika alanları canı gönülden tebrik ediyorum. Gönül isterdi ki bu sertifika takdimini borsamızda yüz yüze yapalım. Fakat malum sebeplerden eğitim ve sertifika törenini online olarak düzenleme zorunda kaldık."

Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ise yeni dönemde güvenirliğin çok önemli olacağının altını çizdi.

Toprak, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki çalışmalarımızda İSTİB Başkanı Ali Kopuz ile konuştuğumuz gibi İSTİB bizim logo ve bilgilerimizde olacak. İSTİB Türkiye'nin en büyük borsası çok sayıda üyesi var ve Türkiye'nin marka olmuş firmaları, kuruluşları ticaret borsasının üyesi gıda sektöründe çok önemli markaların bünyesinde bulundurduğu bir kuruluş İSTİB. Ali Kopuz uzun yıllar iş dünyasının içerisinde kalmış başarı hikayeleri yazmış bir başkan o anlamda kendisine bu katkı nedeniyle teşekkür ediyoruz."

Celal Toprak, İstanbul, Türkiye, Kopuz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Kopuz: 'Salgın sürecinde dünya gıdanın stratejik sektör olduğunu idrak etti' - Son Dakika Ekonomi


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