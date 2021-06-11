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İSTİB Başkanı Kopuz: "Tarımsal hasılanın yanında gıda güvenliğini de artırmalıyız" - Son Dakika

İSTİB Başkanı Kopuz: "Tarımsal hasılanın yanında gıda güvenliğini de artırmalıyız"

11.06.2021 10:02
İSTİB Başkanı Kopuz:

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, kaliteli ve sağlıklı gıdanın önemine dikkati çekerek, "Türkiye'nin tarımsal hasılası sürekli artıyor.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, kaliteli ve sağlıklı gıdanın önemine dikkati çekerek, "Türkiye'nin tarımsal hasılası sürekli artıyor. Gıda üretimimizin ve ihracatımızın artması elbette önemli ancak ürettiğimiz gıdanın kalitesini de artırmalıyız. Gıda kalitesi, sağlığı ve güvenilirliğinin giderek artacağı bir döneme girdik." açıklamasını yaptı.

İSTİB'den yapılan açıklamada, İSTİB'in haziran ayı meclis toplantısındaki konuşmasına yer verilen Kopuz, salgının son bir buçuk yıldır ana gündem maddesi olduğunu belirterek, bu sürecin dünyaya verdiği en önemli dersin gıda ve sağlığın önemi olduğunu bildirdi.

İşlerinin gıda üzerine olduğunu hatırlatan Kopuz, "Bu nedenle gıdada yaşanan ve yaşanacak gelişmeleri dikkatle izlemeli ve yol haritamızı buna göre belirlemeliyiz. Tarımsal üretim ve gıdada daha da güçlenmemiz, hayat memat meselesidir. Son gelişmeler ve açıklanan veriler, bunun idrakinde olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin aldığı hızlı kararlar ve uygulamalarla, salgın döneminde büyük bir sorun yaşanmasının önüne geçildiğini aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Biz de sizlerden aldığımız görüş ve önerilerle, bu sürece katkıda bulunduk. Sonuçta salgın yılı olan 2020'de tarımsal üretimimiz arttı. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1., dünyada ise 7. konumdayız. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri yetiştiriciliğinde de Avrupa Birliği ülkeleri arasında 1. sıraya yükseldiğimizi açıkladı. İnşallah müsilaj sorunu da çözülecek ve bu başarının akamete uğraması engellenecek. Müsilaj sorunu için hükümetimiz tarafından bir eylem planı hazırlandı. Müsilajdan etkilenen balıkçı teknelerine verilen destekler iki katına çıkarıldı ve temizlik çalışmalarına başlandı. Dün gazeteler, 'Gıda Fiyatlarında Erken Uyarı Sisteminin' çok yakında hayata geçirileceğini yazdı. Bildiğiniz gibi bu sistemle, gıda enflasyonunun erkenden önlenmesi hedefleniyor. Bu sistem sayesinde planlı arz ön plana çıkacak, doğru üretim modelleriyle, gıdanın enflasyon üzerindeki olumsuz etkisi azalacak."

Tarım alanlarının satış ve miras yoluyla bölünmesine değinen Kopuz, "Bu sürecin hızlanması için yeni bir adım daha atıldı. Artık, hisseli tarım arazileri masrafsız birleştirilebilecek. Pakdemirli, arazi intikalinin çözümü için harç ve vergi muafiyeti getirildiğini açıkladı. Yani bu işlem artık masrafsız yapılabilecek. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 'Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar' da bu bağlamda değerlendirilmeli. Biz her zaman tarımda küçük aile işletmelerinin desteklenmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Bu yüzden bu kararı büyük bir sevinçle karşıladım." yorumunu yaptı.

"Güvenli gıdanın önemi artıyor"

Salgın sürecinde daha da artırılan hibe ve desteklerle, tarımsal hasılanın da büyüyeceğini belirten Kopuz, "Bu çabaların sonucunu, büyüme verilerinde de açık ve net bir şekilde gördük. Türkiye 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7'lik bir büyüme başarısını yakaladı. Tarımsal hasıla da yüzde 7,5 büyüyerek, bu başarıya güzel bir katkı verdi." yorumunu yaptı.

Gıdada güçlü olmak için yüksek miktarlarda üretimin yeterli olmadığını belirten Kopuz, "Kaliteli sağlıklı ve güvenli üretimin önemi her geçen gün artıyor. Salgın ile birlikte Gıda Güvenliği kavramı büyük önem kazandı. İklim krizi, küresel salgınlar ve artan nüfusun yanı sıra, gıda kaynaklı hastalıkların yol açtığı sorunlar da, Gıda Güvenliği'ni bir tercih değil, zorunluluk haline getirmiş durumda. Bu yüzden, geleceğin güvenilir gıdaya ait olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, şirketimizi geleceğe taşımak istiyorsak insanların sağlıklı gıda tüketmesini sağlayacak güvenilir gıda ilkesine tavizsiz bağlı kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kopuz, İSTİB olarak üyelerinin tüketicilere güvenilir gıda sunmaları için sürekli, bilinçlendirme çalışmaları ve eğitimler düzenlediklerini, bu çalışmaların yanında tağşiş yapan firmalara da, borsa olarak yaptırımlar uyguladıklarını vurguladı.

Güvenilir gıda üretmeyen firmaların ömürlerinin kısa olacağı bir döneme girildiğini kaydeden Kopuz, "Zira Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuyla ilgili denetimleri kesintisiz sürüyor, bu firmalar ifşa ediliyor ve cezalandırılıyor. Ancak asıl cezayı tüketici, bu ürünleri tercih etmeyerek veriyor. Sonuçta, sorunlu gıdayı piyasaya süren şirketlerin ömürleri kısa oluyor. Bu eğilimin giderek artacağına olan inancım tamdır. Güvenilir gıdayla ilgili bilinç sürekli artıyor ve artmaya da devam edecek. Gıda işi yapan işletmeler uzun yaşamak, büyümek istiyorlarsa önce saygın bir imaja sahip olmalılar. Bunu sağlamanın yolu da tüketiciye sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmaktan geçiyor. Gelecek, güvenilir gıda üreten, bu ürünleri tüketicilerle buluşturan markaların olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul, Türkiye, Tarım, Kopuz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Kopuz: 'Tarımsal hasılanın yanında gıda güvenliğini de artırmalıyız' - Son Dakika Ekonomi


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