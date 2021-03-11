İSTİB Başkanı Kopuz: " Türkiye olarak yeni bir atılımın eşiğindeyiz"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin son yıllarda büyük bir değişim yaşadığını belirterek, "Türkiye olarak yeni bir atılımın eşiğindeyiz. Tarımdan savunma sanayisine kadar büyük bir dönüşüm ve atılım içindeyiz. İnanıyorum ki tarihçiler bu yılları Türkiye'nin diriliş yılları olarak değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada mart ayı meclis toplantısındaki konuşmasına yer verilen Kopuz, 2020 yılı boyunca tüm dünyayı etkileyen salgına rağmen Türkiye'nin büyümeyi başaran nadir ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

"Büyüme, tamamen zamanında ve etkili tedbirlerin devreye alınmasıyla mümkün oldu. Tüccarımız, sanayicimiz, esnafımız ve işçimiz desteklendi." yorumunda bulunan Kopuz şöyle devam etti:

"Çiftçilerimize, üretime devam edebilmeleri için önemli destekler verilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay gübre destekleri yüzde yüz artırıldı. Buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 8 lira olan destek iki katına çıkarılarak 16 liraya yükseltildi. Ayrıca Organik tarzı gübrelerde de 10 liralık destek, 20 lira oldu. İş dünyasının sürmesini ısrarla talep ettiği Kısa Çalışma Ödeneği, 31 Mart 2021'e kadar, nakdi ücret desteği ise 17 Mart'a kadar uzatılmıştı. Salı günü yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile istihdamı koruma tedbirleri kapsamında, 17 Mart'tan itibaren Nakdi Ücret Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı 2 ay daha uzatıldı."

Kopuz, "Bugüne kadar koronavirüs sürecinde destek ve teşvikler 311 milyar TL gibi bir rakama ulaştı ki, az evvel saydığım destekler ve ileride verilecekler henüz bu rakamlara dahil değil. Tüm bu çalışmaların etkilerini uluslararası alanda da görüyoruz. Örneğin OECD, 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini ikiye katlayarak yüzde 2,9'dan, yüzde 5,9'a yükseltti. Bu yüzden bu zorlu süreçte üreticimizi ve milletimizi yalnız bırakmayan hükümetimize, iş dünyası adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." yorumunu yaptı.

Bu desteklerin, birçok yönü olan ve Türkiye ekonomisini bir üst lige taşıma çalışmalarının sadece bir ayağı olduğuna inandığını vurgulayan Kopuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı, anayasa değişikliği konusu ve yarın açıklanacak ekonomi reform paketi, hep birbiriyle ilişkili adımlardır. Türkiye'nin, İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki yeri son yıllarda sürekli yükselmektedir. En son değerlendirmede 33. olmayı başardık. Ancak yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Sadece yatırım ortamının iyileştirilmesi değil, demokrasimizin güçlenmesi, üretimin ve refahın artması için yapılan çalışmalar yeni ve sivil bir anayasa ile çok daha güçlenecektir. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın son zamanlarda Anayasa konusunu gündeme getirmesi bu konuyla ilgili olarak algılanmalıdır. İnanıyorum ki yarın açıklanacak kararlar da bu yolda daha emin adımlarla ve daha hızla ilerlememizi sağlayacaktır. Tarımdan savunma sanayine kadar büyük bir dönüşüm ve atılım içindeyiz. İnanıyorum ki tarihçiler bu yılları Türkiye'nin diriliş yılları olarak değerlendirecektir."