İSTİB Başkanı Kopuz: " Türkiye olarak yeni bir atılımın eşiğindeyiz" - Son Dakika

İSTİB Başkanı Kopuz: " Türkiye olarak yeni bir atılımın eşiğindeyiz"

11.03.2021 16:19
İSTİB Başkanı Kopuz:

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin son yıllarda büyük bir değişim yaşadığını belirterek, "Türkiye olarak yeni bir atılımın eşiğindeyiz.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin son yıllarda büyük bir değişim yaşadığını belirterek, "Türkiye olarak yeni bir atılımın eşiğindeyiz. Tarımdan savunma sanayisine kadar büyük bir dönüşüm ve atılım içindeyiz. İnanıyorum ki tarihçiler bu yılları Türkiye'nin diriliş yılları olarak değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada mart ayı meclis toplantısındaki konuşmasına yer verilen Kopuz, 2020 yılı boyunca tüm dünyayı etkileyen salgına rağmen Türkiye'nin büyümeyi başaran nadir ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

"Büyüme, tamamen zamanında ve etkili tedbirlerin devreye alınmasıyla mümkün oldu. Tüccarımız, sanayicimiz, esnafımız ve işçimiz desteklendi." yorumunda bulunan Kopuz şöyle devam etti:

"Çiftçilerimize, üretime devam edebilmeleri için önemli destekler verilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay gübre destekleri yüzde yüz artırıldı. Buğday, arpa, çavdar, yulaf için dekar başına 8 lira olan destek iki katına çıkarılarak 16 liraya yükseltildi. Ayrıca Organik tarzı gübrelerde de 10 liralık destek, 20 lira oldu. İş dünyasının sürmesini ısrarla talep ettiği Kısa Çalışma Ödeneği, 31 Mart 2021'e kadar, nakdi ücret desteği ise 17 Mart'a kadar uzatılmıştı. Salı günü yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile istihdamı koruma tedbirleri kapsamında, 17 Mart'tan itibaren Nakdi Ücret Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı 2 ay daha uzatıldı."

Kopuz, "Bugüne kadar koronavirüs sürecinde destek ve teşvikler 311 milyar TL gibi bir rakama ulaştı ki, az evvel saydığım destekler ve ileride verilecekler henüz bu rakamlara dahil değil. Tüm bu çalışmaların etkilerini uluslararası alanda da görüyoruz. Örneğin OECD, 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini ikiye katlayarak yüzde 2,9'dan, yüzde 5,9'a yükseltti. Bu yüzden bu zorlu süreçte üreticimizi ve milletimizi yalnız bırakmayan hükümetimize, iş dünyası adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." yorumunu yaptı.

Bu desteklerin, birçok yönü olan ve Türkiye ekonomisini bir üst lige taşıma çalışmalarının sadece bir ayağı olduğuna inandığını vurgulayan Kopuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı, anayasa değişikliği konusu ve yarın açıklanacak ekonomi reform paketi, hep birbiriyle ilişkili adımlardır. Türkiye'nin, İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki yeri son yıllarda sürekli yükselmektedir. En son değerlendirmede 33. olmayı başardık. Ancak yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Sadece yatırım ortamının iyileştirilmesi değil, demokrasimizin güçlenmesi, üretimin ve refahın artması için yapılan çalışmalar yeni ve sivil bir anayasa ile çok daha güçlenecektir. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın son zamanlarda Anayasa konusunu gündeme getirmesi bu konuyla ilgili olarak algılanmalıdır. İnanıyorum ki yarın açıklanacak kararlar da bu yolda daha emin adımlarla ve daha hızla ilerlememizi sağlayacaktır. Tarımdan savunma sanayine kadar büyük bir dönüşüm ve atılım içindeyiz. İnanıyorum ki tarihçiler bu yılları Türkiye'nin diriliş yılları olarak değerlendirecektir."

İstanbul, Türkiye, Kopuz, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Kopuz: ' Türkiye olarak yeni bir atılımın eşiğindeyiz' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi         
21:31
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı         
21:19
Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi         
21:06
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış         
20:19
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 21:50:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTİB Başkanı Kopuz: " Türkiye olarak yeni bir atılımın eşiğindeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei