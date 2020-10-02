İSTİB Başkanı Kopuz: "YEP'te gıda enflasyonuyla mücadelede farklı cepheler var" - Son Dakika

İSTİB Başkanı Kopuz: "YEP'te gıda enflasyonuyla mücadelede farklı cepheler var"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Gıda enflasyonu ile etkin bir biçimde mücadele etmek istiyorsak tüm cephelerde farklı yöntemler kullanmalıyız. Hükümetimiz de Yeni Ekonomi Programı'nda bu mücadelenin farklı cephelerine yer vermiş durumda.

İSTİB Başkanı Kopuz:

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Gıda enflasyonu ile etkin bir biçimde mücadele etmek istiyorsak tüm cephelerde farklı yöntemler kullanmalıyız. Hükümetimiz de Yeni Ekonomi Programı'nda bu mücadelenin farklı cephelerine yer vermiş durumda." dedi.

Kopuz, yazılı açıklamasında, gıda enflasyonuyla mücadelenin birçok cephede yürütülmesi gerektiğini belirterek, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) gıda enflasyonuna yer verilmesinin iş dünyasını memnun ettiğini dile getirdi.

Pandemi öncesinde de gıda enflasyonunun Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olduğunu dile getiren Kopuz, "Salgın sonrasında gelişmiş ülkelerde dahi yaşanan üretim ve tedarik endişeleri tarım ve gıda sektörünün önemini herkese gösterdi. Biz bu konuda iyi bir sınav verdik. İlk günlerde yapılan birkaç panik alışverişi hariç, hiçbir şekilde tedarik sorunu yaşanmadı. Tarım alanında alınan önlemlerle üretim ve tedarik zincirinin kırılması önlendi. Bu yüzdendir ki ikinci çeyrekte diğer sektörler küçülürken, tarım sektörü yüzde 4 gibi önemli bir büyüme elde etti." ifadelerini kullandı.

"Küçükbaş hayvan üretiminin artmasına yönelik faaliyetler desteklenecek"

Yeni Ekonomi Programı'nda gıda enflasyonuna yer verilmesinin önemine değinen Kopuz şunları kaydetti:

"Gıda enflasyonu ile etkin bir biçimde mücadele etmek istiyorsak tüm cephelerde farklı yöntemler kullanmalıyız. Hükümetimiz de Yeni Ekonomi Programı'nda bu mücadelenin farklı cephelerine yer vermiş durumda. Yeni Ekonomi Programı'nda daha evvel çalışmaları başlatılan birçok projenin önümüzdeki dönemde de sürdürülecek olması memnuniyet vericidir. Önümüzdeki dönemde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı sektörlerinde üretim verimliliğinin artırılması çalışmaları yapılacak. Sebze ve meyvede dönemsel fiyat dalgalanmaları önlemek adına sera yatırımları için teşvik verilecek.

Uzun bir süredir takipçisi olduğumuz ve iş dünyası tarafından da beklenen hal yasası ve perakende yasası ile ilgili çalışmalar hız kazanacak. Mevzuat düzenlemeleri ile kooperatifçiliğin önü daha da açılacak. Üretici birliklerinin yaygınlaşması sağlanacak. Yine daha önce başlatılan tarımda sözleşmeli üretim modelinin daha geniş kitlelerce benimsenmesi sağlanacak. Atıl tarım arazileri üretime kazandırılmaya devam edilecek. Ancak belki de bunlardan en önemlisi küçükbaş hayvan üretiminin artmasına yönelik faaliyetler desteklenecek."

Uzun zamandır geri planda kalan küçükbaş hayvan yetiştiriciliği son dönemde yapılan çalışmalarla yeniden canlandığını ve 55 milyon küçükbaş hayvan sayısının üstüne çıkıldığı bilgisini paylaşan Kopuz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda koyduğu 'kişi başına en az bir küçükbaş hayvan' yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda ilerleyen çalışmalar sonucunda inanıyorum ki Türkiye yeniden küçükbaş hayvancılığının konuşulduğu ve yapıldığı bir ülke haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz ayrıca alınacak bu önlemlerin enflasyonun yükselmesinde özellikle dönemsel olarak etkide bulunan gıda enflasyonunu frenlemeye yardımcı olacağını belirterek, "Zor zamanlar geçiriyoruz. İş dünyası olarak, hükümetimizin bu zor zamanları en az hasarla atlatmak amacıyla yaptığı çalışmaları doğru buluyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Ekonomi Programı, İstanbul, Ticaret, Kopuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:31 - Kaynak: AA

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