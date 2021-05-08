İSTİB'den İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına kınama

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırılarını lanetlediklerini ifade etti.

Kopuz, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnancımıza göre yılın en mübarek zamanlarından geçtiğimiz bu günlerde, ibadetle hemhal olmuş kardeşlerimize, ses bombalarıyla, plastik mermilerle saldıran İsrail yıkılasın da enkazını görelim inşallah." ifadelerini kullandı.

Mübarek ramazan ayında, Müslümanların ilk kıblesi, peygamberler şehri Kudüs'te gerçekleşen bu zulme karşı dünyanın bu denli sessiz kalmasının maalesef alışılan bir ikiyüzlülük olduğunu aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yapılan bu saldırıları şiddetle lanetliyorum. Saldırıya uğrayan ve yaralanan kardeşlerimize ve Filistin halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, İslam dünyasına bu mübarek günlerde dirlik ve birlik temenni ediyorum. Elbet bu zulüm bitecektir. Büyük şairin kalemiyle, 'Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir."