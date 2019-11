İSTİB'den Tarım Orman Şurası değerlendirmesi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Tarım Orman Şurası'nda Türk tarımının sorunlarını çözecek bütüncül bir eylem planı ortaya konulduğunu belirterek, "Bundan sonra yapılması gereken bu kararların hayata geçirilmesi ve uygulanması." ifadelerini kullandı.

Kopuz Tarım Orman Şurası kararlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ali Kopuz yaptığı açıklamada, Tarım Orman Şurası'nda Türk tarımının sorunlarını çözecek bütüncül bir eylem planı ortaya konulduğunu belirterek, "Bundan sonra yapılması gereken bu kararların hayata geçirilmesi ve uygulanması." ifadelerini kullandı.

İSTİB'in 3. Tarım Orman Şurası için kapsamlı bir hazırlık yaptığını aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"27 meslek komitemizin sektörleriyle ilgili çeşitli sorunlarını her zaman TOBB vasıtasıyla ilgili kurumlara iletiyorduk. Meslek komitelerimizin Tarım Orman Şurası'nın kapsamındaki tüm talep ve önerileri TOBB vasıtasıyla Şura'ya iletildi. Ayrıca doğrudan Tarım Orman Şurası'na iletilmek üzere kırmızı et sektörü hakkında İstanbul Ticaret Borsasında genel bir toplantı düzenledik ve toplantıda elde edilen verileri TOBB'a ilettik. TOBB bünyesinde ise sadece İSTİB'in değil, 113 ticaret borsasının talep ve önerilerini Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun önderliğinde titizlikle toplayarak ayrıntılı bir rapor haline getirdik. Tekrar edilen talep ve önerileri birleştirdik ve çözüm önerilerimizi de ekledik. Bu raporu hem Şura için Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderdik, hem de Rifat Başkanımızla birlikte Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye elden teslim ederek, ayrıntısıyla anlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sonuç bildirgesinde gördük ki, yıllardır her vesileyle dile getirdiğimiz, hazırladığımız raporlarla ilgili makamlara ilettiğimiz talep ve önerilerimiz teveccüh görmüş ve sonuç bildirgesinde yer almıştır."

Kopuz, "Şura sonuç bildirgesindeki tarımsal üretim planlamasının bir devlet politikası haline getirilmesi, lisanslı depoculuğun geliştirilmesi, yerli tohumların geliştirilmesi, hayvan hareketlerinde kontrolün sağlanması, gençlerin tarımda istihdamının özendirilmesi, büyükşehir belediyelerindeki mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, küçükbaş hayvan eti tüketiminin özendirilmesi, gıda kayıp ve israfının önlenmesine yönelik ulusal politikaların geliştirilmesi gibi birçok konu tarafımızdan iletilen talep ve önerilerdendir." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Kopuz, Türk tarımının ve orman varlığının geliştirilmesi için gerekli olan tüm kararların Şura'da alındığını, bundan sonra yapılması gerekenin bu kararların uygulanması olduğunu belirterek, "Hem İstanbul Ticaret Borsası hem de İstanbul iş dünyası olarak, bu kararların uygulanması sürecinde üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. İnşallah Türkiye'nin geleceğiyle ilgili tüm bu süreç mükemmel yönetilir ve sonuçları hızla alınır." ifadelerini kullandı.