İstifa eden Adıyaman Valisi'nden 'deprem' şiiri

SAĞLIK sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar, 'Adıyaman Depremi' isimli şiir yazarak, felakette hissettiklerini kaleme aldı.

Mahmut Çuhadar, 2020 yılı haziran ayında vali olarak atandığı Adıyaman'daki görevinden 10 Mart'ta istifa ederek ayrıldı. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Çuhadar istifasını, "Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" sözleriyle duyurdu.

Görevi bırakan Mahmut Çuhadar, bugün sosyal medya hesabından depremde yaşadığı hisleri kaleme aldığı bir şiir paylaştı. Bir daha afet yaşanmaması temennisinde bulunan Mahmut Çuhadar'ın 'Adıyaman Depremi' adını verdiği şiiri şöyle;

"Kara gece saat dört onyediydiBu vuran suskun arzın hiddetiydiÖlüm yakın belli hüküm katiydiKaranlıkta solup gitti ağıtlar

Bu uğultu dünyaya ait değilSanki Sur'a üflemişti İsrafilGöçüklerden can derledi AzrailNur gölünde yüzüp gitti şehitler

Babalar ev halkına etten duvardıAnalar kundakta yavrusun sardıSıcak evler o an birer mezardıKam almadan göçüp gitti yiğitler

Viran oldu Adıyaman depremdeTaze güller soldu arka bahçemdeYanardağlar lav püskürttü çevremdeEnkazlarla göçüp gitti ahitler

Zelzelede saat durdu meydandaZaman dondu o an Adıyaman'daFeryat figan arşa çıktı her yandaYürekleri delip gitti beyitler

Yıkanmadan uğurlandı mevtalarOlanlara kifayetsiz güftelerÇaresizce aktı günler haftalarYazılmadan uçup gitti kağıtlar

Zaman doldu fayları kırdı toprakBu devranı döndüren Cenab-ı Hakİdrak eyle dünya kısa bir durakBu hiçliğe bakıp gitti meyyitler

Kul Mahmudum bu bir sabır sınavıPayımıza düştü haysiyet avıDört bucağı gezdi iftira devi

Arkasını dönüp gitti şahitler."