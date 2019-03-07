Son Dakika Haberleri: İstifa Eden Altınbaş: "Genç'te CHP'li 60 Üye İstifa Edecek"

İstifa Eden Altınbaş: "Genç'te CHP'li 60 Üye İstifa Edecek"

18 dakika önce

Partisinden istifa eden Bingöl'ün Genç ilçesi CHP İlçe Başkanı Ali Altınbaş, "İlçemizde 60 üye var ve ay sonuna tamamı istifa edecek" dedi.

İstifa Eden Altınbaş:
Partisinden istifa eden Bingöl'ün Genç ilçesi CHP İlçe Başkanı Ali Altınbaş, "İlçemizde 60 üye var ve ay sonuna tamamı istifa edecek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genç İlçe Başkanı Ali Altınbaş, 16 yıldır sürdürdüğü ilçe başkanlığını 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikle istifa ederek bıraktığını açıkladı. Türkiye genelindeki CHP politikasının eksenden kaydığını belirten Altınbaş, Bingöl'de de partinin 2 kişi tarafından yönetildiğini iddia etti.

Ay sonuna kadar ise 60 üyenin istifa edeceğini vurgulayan Altınbaş, "Ankara yönetiminden şikayetçiyim, tabandan şikayetçiyim. Bingöl'de partiyi iki kişi yönetiyor. Milletvekili, belediye başkanları seçimlerinde hep aynı kişiler aday gösteriliyor. Bu durumdan şikayetçiyim. Benim ilçemde de aynı aileden belediye başkan adayı, belediye meclis üyesi birinci sıra, il meclis üyesi birinci sıra bunlar hepsi aynı aileden bireyler. Çok kez şikayet ettim, söyledim. Bana verilen cevapta ise, 'il başkanı istemezse seninle istişare etmeyebilir' dediler. Ben ömrü hayatımda partime ihanet etmedim. Siyasi hayatımdan önce maddi durumum çok iyiydi, siyasete girdiğimde fakirleştim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi yönetemediğini ileri süren Altınbaş, "Bu parti başka bir eksene kaydı. 16 yıldır ilçe başkanlığı yaptım ve hiç ihanet etmedim. 16 kişiyle birlikte istifa ettik. İlçemizde 60 üye var ve tamamı ay sonuna tamamı istifa edecek. Ben hiç bir partiye geçmeyi de düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

Bingöl, Genç, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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