İstifa eden Başbakan Abdülmehdi, protestocuları ABD Büyükelçilik binası önünü boşaltmaya çağırdı - Son Dakika
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İstifa eden Başbakan Abdülmehdi, protestocuları ABD Büyükelçilik binası önünü boşaltmaya çağırdı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önündeki protestolar devam ederken istifa eden Başbakan Adil Abdülmehdi, protestoculardan binanın önünü terk etmeye çağırdı.

İstifa eden Başbakan Abdülmehdi, protestocuları ABD Büyükelçilik binası önünü boşaltmaya çağırdı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önündeki protestolar devam ederken istifa eden Başbakan Adil Abdülmehdi, protestoculardan binanın önünü terk etmeye çağırdı.


ABD operasyonunda ölen Haşdi Şabi mensupları için Bağdat'ta bu sabah düzenlenen cenaze törenine katılanlar, korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplandı. İstifa eden Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi Protestocuların büyükelçilik binasını basma girişiminin ardından yaşanan gerginlik sonrası yaptığı açıklamada, protestocuları derhal binanın önünü terk etmeye çağırdı.


Bağdat'ta ve ülkedeki yabancı misyonlara yapılan herhangi bir saldırının cezasız kalmayacağını vurgulayan Abdülmehdi, "Askeri birliklerimizi hedef alan saldırı en üst birimler tarafından sert bir dille kınanmıştır. Ülkenin egemenliğini korumak ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak için hükümet bir dizi önlemler aldı" diye konuştu.


Saldırıda ölenler için düzenlenen cenaze törenini bir vefa borcu olarak nitelendiren Abdülmehdi, törene katılanlardan yabancı misyonları korumakla sorumlu güvenlik güçleri mensuplarıyla temas etmemeye davet etti.


Bütün protestocuları söz konusu bölgeyi terk etmeye çağıran Abdülmehdi, "Güvenlik güçlerimiz yabancı misyonları hedef alan herhangi bir saldırı veya tacize karşı koyacak ve yasalar çerçevesinde çok ağır bir şekilde cezalandırılacaktır" şeklinde konuştu.


Öte yandan, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği binası önünde açıklama yapan Irak İçişleri Bakanı Yasin Yaseri, protestoları sonlandırmak için girişimlerin devam ettiğini söyledi. Yaseri'den sonra Irak Savunma Bakanı Necah Şummeri de elçilik binasını ziyaret etti.


Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Irak - Suriye sınırındaki Kaim bölgesinde yer alan Haşdi Şabi askeri üssüne ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında 27 kişinin hayatını kaybettiği 51 kişinin de yaralandığı belirtildi. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
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