MHP'den İstifa eden Dörtyol Belediye Başkanı: Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı - Son Dakika

MHP'den İstifa eden Dörtyol Belediye Başkanı: Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı
20.04.2021 20:23
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilen 99 atın kaybolması sonrası hakkında soruşturma başlatılan Dörtyol Belediyesi Başkanı Fadıl Keskin, "Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı" açıklamasını yaptı. Keskin, atların kesilerek sucuk yapıldığı iddialarını da yalanladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen atların kaybolduğu iddiaları sonrası MHP'den istifa eden Belediye Başkanı Fadıl Keskin atların akıbetiyle ilgili konuştu.
"ATLARIN SUCUK YAPILDIĞI İDDİASI ASILSIZDIR"
TELE1'e konuşan Fadıl Keskin, MHP'den istifasına ilişkin olarak,"Partime zarar gelmesin diye istifa ettim" değerlendirmesini yaptı.
Keskin şunları kaydetti:
"Atların sucuk yapıldığı iddiası asılsızdır. İnsanların attan sucuk yapmaya ihtiyacı yok. Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı. Kaymakamlık da bunu soruşturuyor."
NE OLMUŞTU?
100 atın teslim evraklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay Dörtyol Belediyesi'ne bedelsiz devredilen atların her birinin değerinin 4 bin TL olduğu belirlenmiş, hibe edilen 400 bin TL değerindeki 100 attan 99'u kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.
Keskin partisinden istifa etmişti.
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