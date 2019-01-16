İstifa Eden Eski Bir Hostes Uçakta Neler Döndüğünü Ortaya Çıkardı.
30 dakika önce
İstifa Eden Eski Bir Hostes Uçakta Neler Döndüğünü Ortaya Çıkardı.
İstifa Eden Eski Bir Hostes Uçakta Neler Döndüğünü Ortaya Çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:29 Kaynak: Youtube
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