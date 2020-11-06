İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak

06.11.2020 17:09
İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak, System.String[]

Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı, görevinden istifa etmesinin ardından Lahey'e getirilerek gözaltına alınan eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacağını bildirdi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı, görevinden istifa etmesinin ardından Lahey'e getirilerek gözaltına alınan eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacağını bildirdi.

Kosova Özel Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin 9 Kasım Pazartesi günü Lahey'de bulunan Kosova Özel Savcılığı'na ait mahkemede ilk defa hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Haşim Thaçi, aralarında eski Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) eski komutanlarından Recep Selimi ve eski Kosova Meclis Başkanı ve Kosova UÇK eski sözcüsü Yakup Krasniçi gibi üst düzey yetkililerin de bulunduğu davanın 4 sanığından biri olarak Lahey'de Savcılığın tutukevinde bulunuyor.

UÇK'nin eski isimleri hakkında iddianameler hazırlanmıştı

Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığı'nın hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine dün görevinden istifa ettiğini duyurmuş, daha sonra gözaltına alınmıştı.

Krasniçi, Kosova Özel Savcılığı, AB Kosova Misyonu (EULEX) ve Kosova Polisi iş birliğinde düzenlenen operasyonda 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığı UÇK'nin eski komutanlarından Recep Selimi hakkında da iddianame hazırlandığını açıklamıştı.

Lahey'deki özel savcılık, Thaçi ve eski Meclis Başkanı Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.

İddianamede adı geçen kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

Kosova Özel Savcılığı ve Odaları

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki özel savcılık, 2011'de kuruldu.

1998-2000 yıllarında bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel savcılık, 2019'un başından beri onlarca eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak - Son Dakika


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