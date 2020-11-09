İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de ilk kez hakim karşısına çıktı - LAHEY - Son Dakika

İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de ilk kez hakim karşısına çıktı - LAHEY

09.11.2020 18:59

Kosova'daki savaşta (1998-1999) işlendiği öne sürülen savaş suçları sebebiyle yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Hollanda'nın Lahey kentindeki özel mahkemede ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kosova'daki savaşta (1998-1999) işlendiği öne sürülen savaş suçları sebebiyle yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Hollanda'nın Lahey kentindeki özel mahkemede ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kosova Özel Savcılığı ve Odaları olarak bilinen Lahey'deki özel mahkemede görülen duruşmada, Thaçi'ye iddianamedeki suçlamalar ve yargılama sürecindeki hakları hatırlatıldı.

Thaçi, hakimin hakkındaki suçlamalarla ilgili sorduğu soruya cevaben, iddianamedeki suçlamaların tamamen mesnetsiz olduğunu ve hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini söyledi.

Thaçi'nin avukatı David Hooper de müvekkili hakkındaki suçlamaları kabul etmediklerini vurgulayarak, özel mahkemenin kuruluş amacının savaş dönemindeki organ kaçakçılığı suçlarını incelemek olduğunu ancak bu suçların iddianamede yer almadığını söyledi.

Savcılığın sunduğu delillerin yetersiz olduğunu savunan Hooper, müvekkilinin mahkemeye gönüllü olarak geldiğini ve kaçma şüphesi olmadığı için tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade etti.

Savcılık ise delillerin ve mağdurların korunması, ayrıca şüphelinin kaçma ihtimaline karşı tutuklu yargılanmaya devam edilmesini istedi.

Bir sonraki duruşma tarihinin mahkeme tarafından açıklanacağı bildirildi.

Thaçi, iddianamenin kabul edilmesinin ardından istifa etmişti

Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine 5 Kasım'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifasının ardından Lahey'e giden Thaçi, burada gözaltına alınmıştı.

Thaçi ile eski meclis başkanları Kadri Veseli, Yakup Krasniçi ve eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanlarından Recep Selimi de gözaltına alınarak Lahey'deki tutukevine konuymuştu.

Lahey'deki özel savcılık, Thaçi ve diğerleri hakkında Kosova'daki savaşta insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.

İddianamede adı geçen kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

Bu arada, bugün Krasniçi de ilk kez hakim karşısına çıkarken, o da iddianamedeki suçlamaları reddetti.

İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de ilk kez hakim karşısına çıktı - LAHEY
İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de ilk kez hakim karşısına çıktı - LAHEY
İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de ilk kez hakim karşısına çıktı - LAHEY
İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de ilk kez hakim karşısına çıktı - LAHEY

Cumhurbaşkanı, Kosova, Hakim, Lahey, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Lahey'de ilk kez hakim karşısına çıktı - LAHEY - Son Dakika


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