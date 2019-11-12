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İstifa eden Morales Meksika'ya gitti, Bolivya geçici devlet başkanını arıyor
6 saat önce
Bolivya, eski lideri Evo Morales'in muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa ederek Meksika'ya iltica etmesi sonrası yeni devlet başkanını arıyor.
Bolivya, eski lideri Evo Morales'in muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa ederek Meksika'ya iltica etmesi sonrası yeni devlet başkanını arıyor.
Bolivya'yı 14 yıl yöneten solcu lider Morales, istifasının ardından salı günü Meksika Hava Kuvvetleri uçağıyla ülkeyi terk etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:46
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