Son Dakika Haberleri: İstifa eden Morales Meksika'ya gitti, Bolivya geçici devlet başkanını arıyor
Son Dakika Dünya İstifa eden Morales Meksika'ya gitti, Bolivya geçici devlet başkanını arıyor - Son Dakika Dünya

İstifa eden Morales Meksika'ya gitti, Bolivya geçici devlet başkanını arıyor

6 saat önce

Bolivya, eski lideri Evo Morales'in muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa ederek Meksika'ya iltica etmesi sonrası yeni devlet başkanını arıyor.

İstifa eden Morales Meksika'ya gitti, Bolivya geçici devlet başkanını arıyor, System.String[]

Bolivya, eski lideri Evo Morales'in muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa ederek Meksika'ya iltica etmesi sonrası yeni devlet başkanını arıyor.


Bolivya'yı 14 yıl yöneten solcu lider Morales, istifasının ardından salı günü Meksika Hava Kuvvetleri uçağıyla ülkeyi terk etti.

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Evo Morales, Meksika, Bolivya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:46 
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