İstifa eden Morales Meksika'ya gitti, Bolivya geçici devlet başkanını arıyor

Bolivya, eski lideri Evo Morales'in muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa ederek Meksika'ya iltica etmesi sonrası yeni devlet başkanını arıyor.



Bolivya'yı 14 yıl yöneten solcu lider Morales, istifasının ardından salı günü Meksika Hava Kuvvetleri uçağıyla ülkeyi terk etti.