Son Dakika Haberleri: İstifa Eden Sudan Devlet Başkanı El Beşir Ev Hapsinde, Siyasi Tutuklular Serbest

İstifa Eden Sudan Devlet Başkanı El Beşir Ev Hapsinde, Siyasi Tutuklular Serbest

1 saat önce

Sudan Devlet Başkanı El Beşir istifa ettiği ve geçiş hükümeti için görüşmelerin başladığı bildirildi.

Sudan Devlet Başkanı El Beşir istifa ettiği ve geçiş hükümeti için görüşmelerin başladığı bildirildi. Ülkedeki siyasi tutuklukların da serbest bırakıldığı bildirildi. El Beşir'in ev hapsinde olduğu belirtiliyor.…
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:46 Kaynak: Youtube
Sudan, Genel
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