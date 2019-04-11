İstifa Eden Sudan Devlet Başkanı El Beşir Ev Hapsinde, Siyasi Tutuklular Serbest

Sudan Devlet Başkanı El Beşir istifa ettiği ve geçiş hükümeti için görüşmelerin başladığı bildirildi.

Sudan Devlet Başkanı El Beşir istifa ettiği ve geçiş hükümeti için görüşmelerin başladığı bildirildi. Ülkedeki siyasi tutuklukların da serbest bırakıldığı bildirildi. El Beşir'in ev hapsinde olduğu belirtiliyor.…

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