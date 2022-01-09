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İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu

09.01.2022 17:24

Görevinden istifa edip memleketi Karaman'a dönen eski polis memuru Hasan Şahin evinin bahçesinde ölü bulundu. Şahin'in 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğü tahmin ediliyor.

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi, 357 Sokak'ta 5 katlı apartmanın bahçesinde meydana gelen olayda komşuları, yalnız yaşayan Hasan Şahin'i bahçede kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

BALKONDAN DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in yaklaşık 3 saat önce hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Şahin'in 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğü düşünülüyor.

Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

İSTİFA EDİP MEMLEKETİNE DÖNMÜŞ

İstanbul'da görev yapan polis memuru Hasan Şahin'in kısa süre bir önce görevinden istifa edip, memleketi Karaman'a geldiği, 2 yıl önce anne Zekiye Şahin ile babası Hacı Musa Şahin'in kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu
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Hasan Şahin, Karaman, İstifa, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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