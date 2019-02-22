Son Dakika Haberleri: İstifa Seslerinin Yükselmesi Normal"

İstifa Seslerinin Yükselmesi Normal"

1 saat önce

Evinde Trabzonspor'a kaybederek kötü gidişe son veremeyen Göztepe'de Teknik Direktör Kemal Özdeş, "Bu süreçte gelen kayıplardan sonra istifa seslerinin yükselmesi normal" dedi.

İstifa Seslerinin Yükselmesi Normal
Evinde Trabzonspor'a kaybederek kötü gidişe son veremeyen Göztepe'de Teknik Direktör Kemal Özdeş, "Bu süreçte gelen kayıplardan sonra istifa seslerinin yükselmesi normal" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Bordo-mavililer karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Müsabaka sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdeş, "Trabzonspor'u kutluyorum. Oyunu daha disiplinli oynadılar. İlk 15 dakikada rakibin pas trafiğini engelleyemedik. Kazandığımız toplarla çok geride oyun kurmak bizi etkisiz kıldık. Oyunu düzeltmişken, kornerler atmaya başlamışken geriye düştük. İkinci yarıda risk aldık. Penaltıyla beraberliği yakaladık ve bir gol daha yedik. Bugün herkesin kazanma isteği pahalıya mal oldu. Biz kontratak yakalamışken çabuk oynadılar ve geriye düştük ve son dakikalarda kendi kalemize attığımız golle de kaybettik. İkinci yarıda oynadığımız 5 maçtan galibiyet çıkaramadık. Kalan maçlara odaklanmak gerekiyor, bir enerji yakalamak gerekiyor. Bundan sonra kazanacak oyunlar oynamalıyız. Yitirdiklerimize değil gelecek 11 maça bakıyoruz" ifadelerini kullandı. Taraftarların istifa çağrısının normal olduğuna değinen Özdeş, "Bu süreçte yaşanan kayıpların bu tepkiyi getirmesi gayet normal. Taraftarların bunu maçın son bölümlerinde yapması da iyiydi. Bunu düzeltmek bizim işimiz. Ne kadar çok düzeltirsek o kadar ayağa kalkarız. Puan durumunda karamsarlığa düşebiliriz ama bu cama bunu tamir etmeli. Takımımızın yeri buralar değil" diye konuştu.

(Ali Gözeten - Tolga Tahçı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Spor
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