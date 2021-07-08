'İstifa' soru sorulan Şenol Güneş'in cevabı netti: Tabii ki bırakmayı düşündüm ama kalmam en doğrusu

EURO 2020'de grubu 0 puanla kapatan Milli Takım'da eleştiri okları Şenol Güneş'in üstünde. Güneş'in düzenlediği basın toplantısında doğrudan 'İstifa etmeyi düşündünüz mü' sorusu yöneltildi.

Tecrübeli hoca, İsviçre maçından sonra net şekilde bırakmayacağını belirtmişti ancak bu toplantıda gerçeği açıkladı.

"TABİİ Kİ DÜŞÜNDÜM"

Güneş İsviçre maçından sonra, "Kaçmak mı doğrusu, kalıp savaşmak mı buna siz karar verin" ifadelerini kullanmıştı. Güneş, bugün düzenlediği basın toplantısında, "Bunu düşündüm. Bunların hepsi bir seçenek. Tabii ki düşündüm ama tartıştım, konuştum. Sonunda kalmamın doğru olduğuna karar verdim" diye konuştu.