İstifadan Vazgeçen Kaftancıoğlu Partililere Seslendi

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İstifa Eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 4.5 Saat Sonra İstifasını Geri Çekti

CHP'nin, İzmir Dahil 145 Adayı Belli Oldu

Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak, CHP'de Krize Neden Oldu