"İstifamın istenmesi söz konusu değildir"

AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, istifasının istenmesinin söz konusu olmadığını, kongreye kadar görevine devam edeceğini söyledi.

Altaş, partisinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Genel Merkezinden bir heyetin Kırşehir'de görevli başkanlarla bir dizi görüşme yaptığını, kendisiyle yapılan görüşmenin de olağan bir durum olduğunu ifade etti.

Kongre sürecinin yaklaşması nedeniyle göreve devam edip etmeyeceğinin sorulduğunu ifade eden Altaş, yaklaşık 2 yıldır görevde olduğunu, devam etmeyeceğini söylediğini vurguladı.

İki yıl önce Genel Merkez tarafından görevlendirildiği dile getiren Altaş, şöyle devam etti:

"Merkez İlçe Başkanlığında ilk toplantımızda, bir dönem için bu görevi yapacağımı söylemiştim. Hatta yönetimde bulunan arkadaşlarımıza da yeni dönemde görev almak isteyen olursa da destekleyeceğimi söylemiştim. Bana devam edecek misin diye sorulduğunda merkez ilçe başkanlığına devam etmeyeceğimi söyledim. Sosyal medyaya da paylaşıldığı gibi istifamın istenmesi söz konusu değildir. Normal prosedürle soruldu ben de bir dönem için seçildiğimi, devam etmeyeceğimi ilettim. Kongreye kadar göreve devam edeceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nın, Kırşehir'de katıldığı bir televizyon programında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili yaptığı konuşmayı değerlendiren Altaş, Kaya'nın programda HDP ile gayri resmi ittifaklarını tescil ettiğini ileri sürdü.

Altaş, Kaya'nın, CHP'nin Kırşehir Belediyesini kazanmasında HDP'nin de katkısının olduğunu söylediğini iddia ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde HDP ile ittifakı kabul etmeyen Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan Yardımcısının açıklamaları ile suçüstü yakalanmış ve gayrı resmi ittifakını tescillenmiştir. HDP'nin terör ile irtibatını da kabul etmeyen, HDP'nin gayrı resmi seçim ortakları olmasının da etkisi ile Diyarbakır'da azılı terör örgütünün elinden yavrularını kurtarmak için eylem yapan annelerin toplumsal tepki oluşturmasını hazmedemeyen Kaya, cumartesi anneleri güzellemelerini hayretler içerisinde izledik."