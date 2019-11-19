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İstifanın ardından flaş karar! Sumudica...

6 saat önce

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını İsveç'e yenilerek kaybeden ve son maçında İspanya Milli Takımı'na 5-0 mağlup olarak büyük bir hezimet yaşayan Romanya Milli Takımı'nda teknik direktör Cosmin Contra istifa etti.

İstifanın ardından flaş karar! Sumudica..., System.String[]

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını İsveç'e yenilerek kaybeden ve son maçında İspanya Milli Takımı'na 5-0 mağlup olarak büyük bir hezimet yaşayan Romanya Milli Takımı'nda teknik direktör Cosmin Contra istifa etti.


YA RADOİ YA SUMUDİCA


Contra'nın istifasının ardından takımın başına kimi getireceği konusunda arayış içinde olan Romanya Futbol Federasyonu 2 isim üzerinde durduğu öğrenildi. Romanya U21 milli takımını çalıştıran Mirel Radoi ile Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica'yı listeye aldığı öğrenilen Romanya Futbol Federasyonu'nun bu gece olağanüstü toplanarak isim konusunda karar vereceği bildirildi.


RUMEN BASINI YAZDI


Romanya'nın etkin spor basını digisport'un haberine göre ise ilk olarak federasyonun Mirel Radoi'yi ön planda tutacağı ancak bu isimde fikir birliği sağlanamaması durumunda Marius Sumudica ile irtibata geçileceği ve teklifte bulunulacağı belirtildi. Sumudica'nın ise böyle bir teklif gelmesi durumunda nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu olmaya başladı.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:06 
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