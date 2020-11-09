İstifası kabul edilen Berat Albayrak, Twitter hesabının ardından Instagram hesabını da kapattı - Son Dakika

İstifası kabul edilen Berat Albayrak, Twitter hesabının ardından Instagram hesabını da kapattı

09.11.2020 23:45

İstifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabının ardından istifa açıklamasını yaptığı Instagram hesabını da kapattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan sonra konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

İNSTAGRAM HESABINI DA KAPATTI

Bu gelişmenin ardından eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa duyurusunu yaptığı Instagram hesabını kapattığı görüldü. Albayrak'ın Twitter hesabını da istifa açıklamasını yaptığı dakikalarda kapatmıştı.

İstifası kabul edilen Berat Albayrak, Twitter hesabının ardından Instagram hesabını da kapattı

ALBAYRAK İSTİFA AÇIKLAMASINI İNSTAGRAM'DAN YAPMIŞTI

Bakan Albayrak'ın Instagram hesabından geçtiğimiz Pazar günü istifa ettiğine yönelik paylaşım yapılmıştı. Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı. Bu istifa paylaşımı sonrası İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu.

İstifası kabul edilen Berat Albayrak, Twitter hesabının ardından Instagram hesabını da kapattı
İstifası kabul edilen Berat Albayrak, Twitter hesabının ardından Instagram hesabını da kapattı

Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Instagram, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstifası kabul edilen Berat Albayrak, Twitter hesabının ardından Instagram hesabını da kapattı - Son Dakika


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