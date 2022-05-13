"İstifası sonrası Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum" diyen Özlem Zengin'e, Mehmet Boynukalın'dan yanıt: Allah hidayet versin - Son Dakika
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"İstifası sonrası Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum" diyen Özlem Zengin'e, Mehmet Boynukalın'dan yanıt: Allah hidayet versin

13.05.2022 10:50
"İstifası sonrası Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum" diyen Özlem Zengin'e, Mehmet Boynukalın'dan yanıt: Allah hidayet versin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, katıldığı bir canlı yayında "Boynukalın'ın istifasında dahliniz var mı?" sorusuna "Dahlim yok ama Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum" diyerek cevap vermişti. Bu sözlere sosyal medyadan yanıt veren eski Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın, "İslam ibadet ve hukukuyla hayatımıza sirayet etmediği sürece Ayasofya tam manasıyla özgürlüğüne kavuşamaz. Ama açılması bu yönde bir adımdır inşallah. Meselemiz şahsi değil. Allah hidayet versin" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'e, önceki akşam katıldığı bir canlı yayında eski Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın'la yaşadığı polemik soruldu.

Geçtiğimiz dönemde Boynukalın'ın 8 Mart paylaşımına "Bu paylaşımı yanlış buluyorum. Ayasofya Cami İmamı, böyle bir konuda tweet atmamalı. Kadın - erkek meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor, kadınları da incitiyor, bu alanda çalışanların yükünü arttırıyor." sözleriyle yanıt veren Zengin, Boynukalın'ın tartışma sonrası istifa etmesinde herhangi bir rolü olmadığını belirtti.

"BOYNUKALIN'IN İSTİFASINDA DAHLİNİZ VAR MI?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, sunucunun "Boynukalın'ın istifasında dahliniz var mı?" sorusuna "Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum. Ayasofya kimsenin sıfatı değil. Tek başına, müstakil" sözleriyle yanıt verdi.

"ALLAH HİDAYET VERSİN"

Bu açıklamalara Twitter hesabından cevap veren Boynukalın ise, Zengin'e yönelik şu ifadeleri kullandı: "İslam inanç, ibadet, ahlak ve hukukuyla hayatımıza sirayet etmediği sürece Ayasofya tam manasıyla özgürlüğüne kavuşamaz.Ama açılması bu yönde bir adımdır inşallah... Meselemiz şahsi değil. Allah hidayet versin..."

'İstifası sonrası Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum' diyen Özlem Zengin'e, Mehmet Boynukalın'dan yanıt: Allah hidayet versin
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Son Dakika Güncel 'İstifası sonrası Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum' diyen Özlem Zengin'e, Mehmet Boynukalın'dan yanıt: Allah hidayet versin - Son Dakika


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