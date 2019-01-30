Son Dakika Haberleri: İstifayla Boşalan CHP Keşan İlçe Başkanlığı'na Heves Bayır Yıldız Seçildi

İstifayla Boşalan CHP Keşan İlçe Başkanlığı'na Heves Bayır Yıldız Seçildi

1 saat önce

EDİRNE Keşan'da, ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Salim Yatıkçı'nın yerine, yönetim kurulu üyesi Heves Bayır Yıldız getirildi.

İstifayla Boşalan CHP Keşan İlçe Başkanlığı'na Heves Bayır Yıldız Seçildi, System.String[]
EDİRNE Keşan'da, ilçe başkanlığı görevinden istifa eden Salim Yatıkçı'nın yerine, yönetim kurulu üyesi Heves Bayır Yıldız getirildi. Yıldız'ın, partinin ilçe teşkilatında seçilen ilk kadın başkan olduğu bildirildi.

Salim Yatıkçı'nın Keşan İlçe Başkanlığı görevinden istifasının CHP'nin Edirne İl Başkanlığı'nca kabul edilmesinin ardından ilçe yönetimi, olağanüstü toplandı. Parti lokalindeki toplantıda Heves Bayır Yıldız ile Gökmen Oğuz, ilçe başkanlığına aday oldu. Yapılan oylamada, başkanlık görevine Heves Bayır Yıldız seçildi. Yıldız'ın, partinin ilçe teşkilatında seçilen ilk kadın başkan olduğu bildirildi. Heves Bayır Yıldız, yaptığı açıklamada, yaklaşan yerel seçimde CHP'nin belediye başkan adayının seçilebilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:11 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne, Keşan, Politika
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