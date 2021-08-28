MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT ve TSK tarafından 3 PKK/KCK mensubunun Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlendi. Dün gerçekleştirilen ortak operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.