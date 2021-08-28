İstihbarat çalışması yürüten 3 PKK/KCK'lı etkisiz hale getirildi
28.08.2021 13:33
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT ve TSK tarafından 3 PKK/KCK mensubunun Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlendi. Dün gerçekleştirilen ortak operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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