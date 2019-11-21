Son Dakika Haberleri: İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in acı günü
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İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in acı günü

6 saat önce

Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin, Mersin'in Erdemli ilçesinde vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı.

İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in acı günü, System.String[]

Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tümgeneral Ali Serin, Mersin'in Erdemli ilçesinde vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı.


Tümgeneral Ali Serin'in annesi Leyla Serin (80) yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Acı haberle birlikte Tümgeneral Ali Serin, Erdemli'ye gelerek cenaze işlemleriyle bizzat ilgilendi. Serin, cenazenin defnedileceği Türbe Mezarlığına babası Musa Serin ile birlikte geldi. Cenaze namazı Erdemli Müftü Vekili Muhammet Devlet tarafından kıldırıldı. Defin işlemlerinin ardından da Tümgeneral Ali Serin yakınlarıyla birlikte taziyeleri kabul etti.


Cenaze törenine Mersin Valisi Ali İhsan Su, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan, Erdemli ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.


Cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları çelenk göndererek taziyede bulundu. - MERSİN

Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:31 Kaynak: İHA
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