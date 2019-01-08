İstihbarat Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Başladı
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının 3 gün sürecek 2018 Değerlendirme ve koordinasyon toplantısı başladı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İstihbarat Daire Başkanlığının 3 gün sürecek 2018 Değerlendirme ve koordinasyon toplantısı başladı.
2018 yılının istihbarat değerlendirmesi ve 2019 yılının koordinasyonunun ele alınacağı toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet ve Jandarma
İstihbarat Şube Başkanları ve ilgili müdürler toplantıya katıldı. Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı bir şekilde devam etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:56 Kaynak: İHA
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