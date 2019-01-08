Son Dakika Haberleri: İstihbarat Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Başladı

İstihbarat Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Başladı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının 3 gün sürecek 2018 Değerlendirme ve koordinasyon toplantısı başladı.

İstihbarat Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Başladı, System.String[]
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının 3 gün sürecek 2018 Değerlendirme ve koordinasyon toplantısı başladı.

2018 yılının istihbarat değerlendirmesi ve 2019 yılının koordinasyonunun ele alınacağı toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet ve Jandarma İstihbarat Şube Başkanları ve ilgili müdürler toplantıya katıldı. Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı bir şekilde devam etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Politika
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