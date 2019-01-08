İstihbarat Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Başladı
1 saat önce
İstihbarat Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı başladıANKARA - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın 3 gün sürecek 2018 Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı başladı.
İstihbarat Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı başladı
ANKARA - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İstihbarat Daire Başkanlığı'nın 3 gün sürecek 2018 Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı başladı.
2018 yılının istihbarat değerlendirmesi ve 2019 yılının koordinasyonunun ele alınacağı toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet ve Jandarma
İstihbarat Şube Başkanları ve ilgili müdürler toplantıya katıldı. Toplantı görüntü alınmasının ardından basına kapalı bir şekilde devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:56 Kaynak: İHA
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