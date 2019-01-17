İstihbarat 'Gözetim' Deyince, Afd Karıştı

PARTİ içinde, istihbaratın şüpheli olarak nitelendirdiği gençlik örgütü Alternatif Gençlik (JA) ile aşırı sağcı fikirleri temsil eden Björn Höcke kanadıyla mesafeli olunması gündeme geldi.

PARTİ içinde, istihbaratın şüpheli olarak nitelendirdiği gençlik örgütü Alternatif Gençlik (JA) ile aşırı sağcı fikirleri temsil eden Björn Höcke kanadıyla mesafeli olunması gündeme geldi. Parti içinde liberal fikirleri savunan ve partiyi merkez sağa alternatif bir noktada tutmayı amaçlayan milletvekillerinden Uwe Witt, aşırı sağ kanadın ve gençlik örgütü içindeki kimi isimlerin parti içinden temizlenmesini istiyor. Uwe Witt'le ortak hareket eden Aşağı Saksonya Eyalet Teşkilatı üyesi ve parti içindeki 'Merkeze Alternatif' kanadın bu eyaletteki sözcüsü Jens Wilharm ise Höcke kanadı ile gençlik örgütünün partinin tamamını tehlikeye düşürdüğüne dikkati çekti. Wilharm, parti yönetiminin her iki grupla arasına mesafe koyma konusunda umutlu olmadığını da belirtti.

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