İstihbarat Uyardı: Beyaz Yakalılar ve Hızla Silahlanıyorlar...

BELÇİKA İstihbarat Servisi (VSSE), Batı Avrupa'da aşırı sağın şekil değiştirmeye başlayarak, üniversite mezunu, kılık kıyafetiyle Neonazileri andırmayan gençlerden oluşmaya başladığını duyurdu.

BELÇİKA İstihbarat Servisi (VSSE), Batı Avrupa'da aşırı sağın şekil değiştirmeye başlayarak, üniversite mezunu, kılık kıyafetiyle Neonazileri andırmayan gençlerden oluşmaya başladığını duyurdu.



VSSE'nin kamuya açtığı bilgilere göre aşırı sağcılar hızla silahlanmaya da başladı. VSSE'nin paylaştığı bilgilerde bazı aşırı sağcı grup liderlerinin 'militanlarına atış eğitimi almaları, yasal ya da yasa dışı yollardan silah edinmeleri çağrısı' yaptığı da yer aldı.



FRANSA VE ALMANYA ÖRNEĞİ VERDİ



Radikal sağın form değiştirmeye başladığını belirten VSSE, bu yeni şekli ise 'beyaz yakalı aşırı sağ' olarak nitelendirdi. Özellikle eğitimli gençler arasında rağbet gören "beyaz yakalı aşırı sağa" örnek olarak, Fransa'daki "Kimlikçi Nesil (Generation Identitaire)" ve Almanya'daki "Alman Kimlikçi Hareketi (Identitare Bewegung Deutschland)" gibi gruplar sıralandı. VSSE, bu grupların medya aracılığıyla söylemlerine dikkati çekmeye çalıştığına işaret ederek, yeni aşırı sağcıların ayrıca "Avrupa'nın Hristiyan kimliğinin" savunuculuğuna soyunduğunu vurguladı. Belçika'da örgütlenen aşırı sağcı "Kalkan ve Dostlar (Schild en Vrienden)" grubu da bu konuda istihbaratın radarına girdi.



ATIŞ EĞİTİMİ VE SİLAHLANMA ÇAĞRISI



Belçika istihbaratına göre, dikkati çeken bir başka husus ise aşırı sağcılardaki "silahlanma eğiliminin artması" oldu. Bu kapsamda, Batı Avrupa'daki bazı aşırı sağcı grup liderleri "militanlarına atış eğitimi almaları, yasal ya da yasa dışı yollardan silah edinmeleri çağrısında bulunduğu" aktarıldı.



VSSE, aşırı sağcıların silahlanmalarına gerekçe olarak, "İslam ile Hristiyan Avrupa arasındaki sosyal çatışmanın kaçınılmaz hale gelmeye başladığı ve buna hazırlıklı olmaları gerektiği" savını öne sürdüklerini belirtti. VSSE, sosyal medya ve internetin söz konusu aşırı sağcı söylemlerin yaygınlaşmasına hız kazandırdığı, propaganda ve taraftar kazanma için önemli araçlar haline geldiğini kaydetti.



HÜKÜMET ÖNLEM ALMIYOR



Brüksel Bölge Parlamentosu Bağımsız Milletvekili Mahinur Özdemir, "Beyaz yakalı aşırı sağ dediğimiz üniversite mezunu, kılık kıyafetiyle Neonazileri andırmayan gençler. Daha çok kimlikçi söylemi öne çıkartıyorlar. Klasik ırkçılıktan çok farklı bir boyuta geldiler ve maalesef alıcı buluyor. Hıristiyan söylemi ve öz Flamancılık gibi söylemleri ön plana çıkarıyorlar. Bu kişilerin yaş ortalaması 22. Üniversitelerde örgütleniyorlar. Bu da tehlikenin boyutunu artırıyor. Hükümet hiçbir önlem almıyor" ifadesini kullandı.

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