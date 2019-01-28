Son Dakika Haberleri: İstihbaratın Afd Raporu Kamuoyu Erişimine Açıldı

İstihbaratın Afd Raporu Kamuoyu Erişimine Açıldı

1 saat önce

ALMANYA'da tüm eyalet meclisleri ve Federal Meclis'te grubu bulunan AfD hakkında, ırkçı söylemleri nedeniyle iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından 'gözetim' kararı alınmıştı.

İstihbaratın Afd Raporu Kamuoyu Erişimine Açıldı, System.String[]
ALMANYA'da tüm eyalet meclisleri ve Federal Meclis'te grubu bulunan AfD hakkında, ırkçı söylemleri nedeniyle iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından 'gözetim' kararı alınmıştı. BfV'nin 436 sayfalık bilirkişi raporunu 'netzpolitik.org' adlı internet sayfasında yayınlandı. Rapora göre istihbarat AfD yöneticilerinin açıklamalarını ve sosyal medya hesabı Feacebook'da paylaşımlarını inceledi. Bu incelemelerde partinin ırkçı söylemleri ve özellikle de İslam dinine karşı beyanları yüzünden izlenme kararı alındığı duyuruldu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:31 

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