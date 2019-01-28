İstihbaratın Afd Raporu Kamuoyu Erişimine Açıldı

ALMANYA'da tüm eyalet meclisleri ve Federal Meclis'te grubu bulunan AfD hakkında, ırkçı söylemleri nedeniyle iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından 'gözetim' kararı alınmıştı.

ALMANYA'da tüm eyalet meclisleri ve Federal Meclis'te grubu bulunan AfD hakkında, ırkçı söylemleri nedeniyle iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından 'gözetim' kararı alınmıştı. BfV'nin 436 sayfalık bilirkişi raporunu 'netzpolitik.org' adlı internet sayfasında yayınlandı. Rapora göre istihbarat AfD yöneticilerinin açıklamalarını ve sosyal medya hesabı Feacebook'da paylaşımlarını inceledi. Bu incelemelerde partinin ırkçı söylemleri ve özellikle de İslam dinine karşı beyanları yüzünden izlenme kararı alındığı duyuruldu.

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