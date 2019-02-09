İstihbaratın Yeni Kalesini Merkel Açtı! 11 Yılda Bitti 1.5 Milyar Euro Harcandı

ALMANYA Dış İstihbarat Teşkilatının (BND) Berlin
'deki yeni merkezi hizmete girdi. BND'nin yeni merkezi tam 11 yılda tamamlandı. Yapımı için 1,1 milyar, iç dekorasyonu için de 206 milyon Euro harcanan merkezde yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor. Tesisin açılışında konuşan Merkel
, internet üzerinden haberlerin çok hızlı yayıldığını, buradaki bilgilerin manipülatif olabileceği veya devlet propagandası olarak da kullanılabileceğine dikkati çekti ve "Bundan dolayı hibrit savaşın bir parçası olarak sahte haberlerle başa çıkmayı öğrenmeliyiz. Bana göre bu, Almanya
'nın gelecekteki güvenlik ve toplumum birlikteliği için önemli" dedi.
DEAŞ BİR OYUN TOPU
Gerçeklerle yüzleşmek gerektiğini vurgulayan Merkel, haberlerin hızlı değerlendirilmesi konusunda istihbarat teşkilatlarına büyük sorumluluk düştüğünü de kaydetti. Gelecekte BND merkezini meşgul edecek konulardan birisinin de Suriye
'deki durumun olduğunu ifade eden Angela Merkel
, terör örgütü DEAŞ'ın püskürtüldüğünü, ancak tamamen temizlenemediğini belirtti. DEAŞ'ın daha çok asimetrik bir savaşa giriştiğini ve tehlikeli olduğuna vurgu yapan Almanya Başbakanı Merkel, Suriye'nin stratejik olarak önemli bir bölgede "oyun topu" haline geldiğini aktardı.
İNGİLTERE, FRANSA VE ABD
İŞBİRLİĞİ HAYATİ ÖNEMDE
BND'nin ilgilenmesi gereken bir diğer konunun siber tehlike olduğunu ifade eden Merkel, iletişim teknolojilerinin korunması gerektiğini dile getirdi. İngiltere
, Fransa
ve ABD'nin istihbarat servisleriyle iş birliğinin önemine işaret eden Angela Merkel, ABD ile iş birliğinin özellikle terör tehlikesi açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.