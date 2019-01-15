Son Dakika Haberleri: İstihbarattan İzleme Kararı Çıkacak Mı?

İstihbarattan İzleme Kararı Çıkacak Mı?

1 saat önce

İSTİHBARATIN izleme kararı büyük önem taşıyor.

İstihbarattan İzleme Kararı Çıkacak Mı?, System.String[]
İSTİHBARATIN izleme kararı büyük önem taşıyor. AfD'nin izlenmesi demek, partinin ve yöneticilerinin her türlü haberleşmelerinin sıkı bir takip altına alınması anlamına geliyor. İstihbarat tarafından izlenmekten korkan AfD, parti içinde militan aşırı sağ açıklamalarıyla tanınan üyelerini partiden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ancak istihbarat da izleme kararının mahkeme tarafından geri dönmemesi için titiz bir çalışma yürütüyor. Eyalet istihbarat teşkilatlarının hazırladığı rapor ve belgeleri inceliyor. Belgeler, partinin radikal olduğunu kanıtlar yönde çıkarsa izleme kararı alınacak.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, ellerinde istihbarat tarafından izlenen 'Kimlik Hareketi' (İdentitaere Bewegung) adlı radikal sağ örgütle AfD'nin çok sıkı bağlar içinde olduğunu gösteren ve AfD'nin izlenmesine delil olacak yeni belgeler olduğunu yazdı. Gazetenin elindeki fotoğraflara göre AfD ve Kimlik Hareketi yöneticileri iş birliği içinde.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:59 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi

Adana'da Tarım Arazileri Baraj Suyu Altında İstanbul'da Binlerce Uber Aracı Otoparklarda Çürüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:09:20. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstihbarattan İzleme Kararı Çıkacak Mı?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]