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İstihdam artsın diye sorunları dinledi, çözüm üretti - Son Dakika

İstihdam artsın diye sorunları dinledi, çözüm üretti

17.08.2021 15:40
İstihdam artsın diye sorunları dinledi, çözüm üretti, System.String[]

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, kente istihdam artması için gerçekleşen projeleri tek tek ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarına çözüm üretti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, kente istihdam artması için gerçekleşen projeleri tek tek ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarına çözüm üretti.

Diyarbakır'da istihdam olanağı yüksek olan Organize Sanayi Bölgesi ve 4. Oto Sanayi Sitesinde kent genelinde işsizliğin önüne geçmesi ve bir an önce istihdamın artırılması için çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, sektörün sorun ve sıkıntılarını tek tek dinleyerek çözüm üretti. İlk durağı Organize Sanayi Bölgesi olan Aydın, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şahin Yalçın, Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Orhan ve Genel Sekreter Mehmet Orak ile görüşerek sanayideki sorun ve sıkıntıları dinledi. Ardından 4. Sanayi sitesini de ziyaret eden Başkan Aydın, 4. Oto Sanayi Sitesi Başkanı Muhsin Erdoğmuş ile bir araya gelerek sitenin bir an önce faaliyete girmesi ve istihdamın artması için çalışma yaparak eksikleri gidermek için notlarını aldı.

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, istihdam alanlarını artırmaya yönelik yapılacak olan işler için kolları sıvadıklarını kaydetti. Aydın, "AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak organize sanayi bölgesini ziyaret ettik. Ardından 4.oto sanayi sitemizdeyiz. Hem Organize Sanayi Bölgesinde hem burada ki sanayi sitesinde gördük ki Diyarbakır'la ilgili özellikle en büyük ihtiyaç olan istihdamla ilgili çok muazzam çalışmalar yapılıyor. Şehrin bu anlamda önümüzde ki birkaç yıllık süre sonucunda, özellikle bu istihdam alanında çok farklı yere geldiğini gözlemledik gördük. Hem organize sanayi bölgesinde hem burada insanlarımızın, işletmecilerimizin, başkanlarımızın varsa sorun ve sıkıntıları ile ilgili olarak değerlendirmelerini yapmaktayız. Bizim siyaset ve il başkanlığı olarak üstümüze düşen bu dostlarımıza, bu yatımcılarımıza, işletmecilerimize, esnafımıza nasıl bir katkı sunacağımız, noktasında görüşmeler yapmaktayız. Gerek alt yapıları ile ilgili, gerek üst yapıları ile ilgili neler eksik neler yapılabilir, bu arayış içerisindeyiz. Her iki yerde ki başkanlarımıza da yönetimlerine de nazik ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizler siyasi erk olarak bu takibi sürdüreceğiz, şehrimizde ki bir bütün olarak bu tür yerlerde ki incelemelerimizi sürdüreceğiz ve şehre bu anlamda nasıl katkı sağlayacağımızın arayışında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

İstihdam artsın diye sorunları dinledi, çözüm üretti
İstihdam artsın diye sorunları dinledi, çözüm üretti
İstihdam artsın diye sorunları dinledi, çözüm üretti
İstihdam artsın diye sorunları dinledi, çözüm üretti
İstihdam artsın diye sorunları dinledi, çözüm üretti
İstihdam artsın diye sorunları dinledi, çözüm üretti
İstihdam artsın diye sorunları dinledi, çözüm üretti

Diyarbakır, İstihdam, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstihdam artsın diye sorunları dinledi, çözüm üretti - Son Dakika


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