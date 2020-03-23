İstihdam azaltmayan firmalara ilave limit imkânı

Halkbank, 31 Mart tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerin bu döneme dair ödemelerini erteleyebileceklerini açıkladı.



Dünya genelinde etkisini gösteren Kovid-19 salgınıyla mücadele Türkiye'de de devam ederken, Halkbank kamu bankası misyonuyla başta esnaf ve KOBİ'ler olmak üzere tüm müşterilerine kesintisiz hizmet etmeyi sürdürüyor. Banka bugün Türkiye'deki finansal istikrarın korunması, işletmelerin desteklenmesi, istihdamın muhafaza edilmesi ve hane ekonomilerinin devamlılığının sağlanması için alınan 'Finansal İstikrar Kalkanı' kapsamındaki tedbirleri açıkladı. Halkbank'tan yapılan açıklamada, "31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek. Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek. Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek" ifadelerine yer verildi.



Halkbank, personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen işverenlere ilişkin de, "Personel maaşlarını Halkbank üzerinden ödeyen firmalara istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek. Bankanın kredili müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla genel kredi limitleri artırılarak, firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek. İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Halkbank kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılacak" açıklamasında bulundu.



Kovid-19 virüsünün Türkiye'nin finansal istikrarını olumsuz etkilemesini engellemek için salgın sürecinde gerekmesi halinde yeni tedbirler de hayata geçireceği kaydedilen açıklamada, bankanın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta esnaf ve KOBİ'ler olmak üzere milli ekonominin tüm unsurlarının güçlü destekçisi olmayı sürdüreceği belirtildi. Yurt genelinde bin şubesinde 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verilmeye devam edileceği bildirilen açıklamada, "Salgında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi altındakilere de acil şifalar dileriz" denildi. - ANKARA