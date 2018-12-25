Son Dakika Haberleri: İstihdam desteği önemli bir müjde

İstihdam desteği önemli bir müjde

1 saat önce

İTO Başkanı Avdagiç, "Cumhurbaşkanımızın istihdam teşviklerine gelecek yıl devam edileceği ve 2019'da asgari ücret prim desteğinin 12 ay boyunca verileceği açıklaması çok önemli bir müjde.

İstihdam desteği önemli bir müjde, System.String[]
İTO Başkanı Avdagiç, "Cumhurbaşkanımızın istihdam teşviklerine gelecek yıl devam edileceği ve 2019'da asgari ücret prim desteğinin 12 ay boyunca verileceği açıklaması çok önemli bir müjde." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:43 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asgari Ücretle Çalışanlar Yapılan Zamdan Memnun! İşte İlk Yorumlar İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi

Asgari Ücret Zammının İşverene Maliyeti 621 TL Olacak Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:38:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstihdam desteği önemli bir müjde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]