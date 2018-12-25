İstihdam desteği önemli bir müjde
1 saat önce
İTO Başkanı Avdagiç, "Cumhurbaşkanımızın istihdam teşviklerine gelecek yıl devam edileceği ve 2019'da asgari ücret prim desteğinin 12 ay boyunca verileceği açıklaması çok önemli bir müjde.
İTO Başkanı Avdagiç, "Cumhurbaşkanımızın istihdam teşviklerine gelecek yıl devam edileceği ve 2019'da asgari ücret prim
desteğinin 12 ay boyunca verileceği açıklaması çok önemli bir müjde." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:43
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