İstihdam Edilen Engelli Sayısı 180 Bini Aştı"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , "2002 yılından bu yana engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdamında yaklaşık 10 kat artışı gerçekleştirerek, bugün memur olarak istihdam edilen engelli birey sayısının 56 bine ulaşmasını sağladık. Yine özel sektörde getirdiğimiz kotalarla özel sektörde bu rakam yaklaşık 122 bin ve totalde engelli istihdamımız 180 bini aşmış durumda." dedi. Bayrampaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, engelleri ailelerle beraber aştıklarını ve birlikte sorunların üstesinden gelmeye devam edeceklerini söyledi.Bakanlığın kuruluşlarıyla, yenilikçi hizmet modelleriyle bakım ve rehabilitasyon alanında standartları yükselttiklerini anlatan Selçuk, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarla vatandaşların önündeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri kaldırdıklarını dile getirdi.Bu kapsamda, önemli adımlar attıklarını belirten Selçuk, "Engelli kardeşlerimize yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması, kalitesinin artırılması, engelli haklarının iyileştirilmesi amacıyla bin 500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduk. Engellilerin hayata katılımlarını desteklemek ve erişilebilir alanları oluşturmak için de özel eğitim kapsamlarını genişlettik. Büyükşehir belediyelerinde engelli hizmet birimleri ve üniversitelerde engelli öğrenciler danışma ve koordinasyon merkezleri açtık." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın önderliğinde 2009 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni imzaladıklarını hatırlatan Selçuk, "Anayasanın 10. maddesinde yaptığımız değişiklikle, engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılığa anayasal düzeyde bir güvence kazandırdık. Mevzuatta 'sakat', 'özürlü', 'çürük' ibarelerinin 'engelli' ibaresiyle değiştirilmesini sağladık. Engelli kardeşlerimizin, sosyal hayatta karşılaşmış oldukları her türlü sorunun çözümü ve yaşamın her alanında aktif olarak yer almaları, devletimizin öncelikleri arasında. Engel tanımayan kardeşlerimize, bugün bu yapılanlarla destek verebilmiş olmanın gururunu, onurunu yaşıyoruz." diye konuştu."Engellilerimize yönelik uzaktan eğitim modülleri geliştireceğiz"Selçuk, engellilerin ayrımcılığa maruz kalmadan, eğitim ve istihdam imkanları ile üretken olabilen ve yaşamlarını sürdürülebilen bireyler olmaları için alan açmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"2002 yılından bu yana engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdamında yaklaşık 10 kat artışı gerçekleştirerek, bugün memur olarak istihdam edilen engelli birey sayısının 56 bine ulaşmasını sağladık. Yine özel sektörde getirdiğimiz kotalarla özel sektörde bu rakam yaklaşık 122 bin ve totalde engelli istihdamımız 180 bini aşmış durumda. Engellilerimizin sadece kamuda değil, özel sektörde istihdamı için de ayrıca tedbirler aldık. 2008 ve 2014 yılında yapılan yasal değişiklikler ile engelli istihdamının sağlanması ve arttırılması ile ilgili özel sektöre verilen destekleri artırdık. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın istihdamlarına yönelik alternatif yollar geliştirmeye de devam ediyoruz. Özel sektör iş birliği ile İşe Katıl Hayata Atıl Projesi'ni başlattık. Engelli İş Koçluğu uygulaması ile de yaklaşık bin engellimize sürdürülebilir istihdam sağladık. Bu uygulamayı İŞKUR bünyesinde tüm illerimizde yaygınlaştıracağız. Yine, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında engellilerimize yönelik uzaktan eğitim modülleri geliştireceğiz. Engelli vatandaşlarımızı mesleki eğitim kurslarından daha fazla yararlandırıp istihdam edilebilirliklerini arttıracağız. 2019 yılı sonuna kadar 2 meslekte 2 modülün hazırlanmasını sağlayacağız. Ayrıca Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerini de tekrar gözden geçireceğiz.""513 bin engelli, evde bakım hizmetinden yararlanıyor"Çalışamayan engellilere sundukları sosyal desteklerde de iyileştirmelere gittiklerini söyleyen Selçuk, bu kapsamda 65 ve daha büyük yaştakilere, çalışamayacak durumda olan ve iş bulamayan engellilere bağlanan aylıkları yüzde 200 ila yüzde 300 arttırdıklarını belirtti.Bakan Selçuk, engelli maaşlarını, her ikisi de engelli olan eşlerin her birine ve 18 yaşın altındaki engellilerin ailelerine de bağlanacak şekilde genişlettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:"Ayrıca, engelli vatandaşlarımızın ailelerine yönelik engelli bireyin bakımı, engelliye yaklaşım konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda, bakım ihtiyacı olan engellilerin en fazla ailelerinin yanlarındayken mutlu ve huzurlu olduklarını görüyor ve bunu destekliyoruz. Bu çerçevede 2005 yılında, engelli bireylerin aileleriyle birlikte olmalarını sağlayan evde bakım aylığı uygulamasını başlattık. Halen 513 bin engelli vatandaşımız, evde bakım hizmetinden yararlanıyor. 2002 yılında sadece 47 bakım merkezinde yaklaşık 4 bin engellimize hizmet sunulurken, bugün bu sayıyı 5 kattan fazla artırarak gündüzlü, yatılı ve umut evi olmak üzere toplam 250 merkezde yaklaşık 8 bin engelli kardeşimize hizmet veriyoruz. Biz engellilik alanında üzerimize düşenlerin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Engelli vatandaşlarımıza yönelik süratle iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz."