İstihdam Endeksi 4'üncü Çeyrekte Azaldı

İstihdam endeksi 2018 yılı 4'üncü çeyreğinde yüzde 5,6 azaldı.

İstihdam endeksi 2018 yılı 4'üncü çeyreğinde yüzde 5,6 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı 4'üncü çeyrek (Ekim-Aralık) işgücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2018 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,9, inşaat sektöründe yüzde 16,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 5,0 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 7,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,3 azaldı.



Çalışılan saat endeksi yüzde 8,4 azaldı



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, 2018 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 22,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,1 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,0, inşaat sektöründe yüzde 8,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 azaldı.



Brüt ücret-maaş endeksi yüzde 12,0 arttı



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, 2018 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16,3 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,5 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,0 arttı, inşaat sektöründe yüzde 5,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,0 arttı.



Saatlik işgücü maliyeti endeksi yüzde 23,0 arttı



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 24,8, inşaat sektöründe yüzde 29,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 19,2 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,4, inşaat sektöründe yüzde 4,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 arttı.



Saatlik kazanç endeksi yüzde 22,3 arttı



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi, 2018 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,9, inşaat sektöründe yüzde 27,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 18,7 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,1, inşaat sektöründe yüzde 3,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 arttı.



Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 26,9 arttı



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2018 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 29,9, inşaat sektöründe yüzde 35,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 21,9 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,0, inşaat sektöründe yüzde 8,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,5 arttı. - İSTANBUL

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