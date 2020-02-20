İstihdam endeksi dördüncü çeyrekte yıllık 0.3 düştü - Son Dakika
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İstihdam endeksi dördüncü çeyrekte yıllık 0.3 düştü

6 saat önce

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.3 düşerken, alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 2.1, ticaret-hizmet sektörlerinde da yüzde 2.5 artarken inşaat sektöründe yüzde 19.1 düştü.

İstihdam endeksi dördüncü çeyrekte yıllık 0.3 düştü, System.String[]

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.3 düşerken, alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 2.1, ticaret-hizmet sektörlerinde da yüzde 2.5 artarken inşaat sektöründe yüzde 19.1 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı " İşgücü Girdi Endeksleri Dördüncü Çeyrek" verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında 2019'un dördüncü çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre, çalışılan saat endeksi yüzde 1.3 azalırken, alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 2.2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0.7 artarken, inşaat sektöründe yüzde 19.3 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yüzde 20.7 artarken, alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 22.5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22.9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0.4 azaldı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yüzde 21.3 artarken, alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 18.4, inşaat sektöründe yüzde 22.8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 21.3 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yüzde 22.3 artarken, alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 19.9, inşaat sektöründe yüzde 23.4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22.0 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 16.2 artarken, alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 11.2, inşaat sektöründe yüzde 19.8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17.9 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında 2019'un dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre;

İstihdam endeksi yüzde 1.4 artarken, alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 1.5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1.7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0.8 azaldı.

Çalışılan saat endeksi yüzde 1.1 artarken, alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 1.7 ve  ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1.0 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0.6 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yüzde 4.1 artarken, alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 4.4, inşaat sektöründe yüzde 1.9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4.2 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yüzde 2.8 artarken, alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 2.5, inşaat sektöründe yüzde 2.7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3.0 arttı.

Saatlik kazanç endeksi 3.0 artarken, alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 2.7, inşaat sektöründe yüzde 2.6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3.1 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 2.0 artarken, alt sektörlerden sanayi sektöründe yüzde 1.4, inşaat sektöründe yüzde 3.4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2.2 arttı.

İstihdam ve brüt ücret-maaş endekslerinde takvim etkisi gözlendiği için takvim etkisinden arındırılmış seriler yerine arındırılmamış seriler konuldu. Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değişimini ifade ediyor. Çeyreklik değişimler, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki çeyreğe göre değişimini ifade ediyor. (Grafik - Tablo)


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:09 Kaynak: DHA
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