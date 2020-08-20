İstihdam endeksi yıllık yüzde 2,7 azaldı - Son Dakika

İstihdam endeksi yıllık yüzde 2,7 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 azaldı.

İstihdam endeksi yıllık yüzde 2,7 azaldı, System.String[]

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı ikinci çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,7 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 9,0 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 4,0 azaldı.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 29,3 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı Il. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 26,7, inşaat sektöründe yüzde 25,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 31,4 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 8,4 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 8,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,5 azaldı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 4,4 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2020 yılı Il. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,4, inşaat sektöründe yüzde 3,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,9 azaldı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 28,6 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2020 yılı Il. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 28,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 28,8, inşaat sektöründe yüzde 19,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 30,0 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 18,4 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2020 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,4 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16,5, inşaat sektöründe yüzde 13,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 20,3 azaldı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 28,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı Il. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 27,9, inşaat sektöründe yüzde 20,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 29,2 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 29,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı lI. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 29,4, inşaat sektöründe yüzde 22,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 30,5 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 20,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı Il. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 19,9, inşaat sektöründe yüzde 12,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,2 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 13,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16,7, inşaat sektöründe yüzde 7,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,2 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 14,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2020 yılı Il. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,3, inşaat sektöründe yüzde 8,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,9 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 9,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2020 yılı lI. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,5, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 10:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstihdam endeksi yıllık yüzde 2,7 azaldı - Son Dakika Ekonomi
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