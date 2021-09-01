MÜSİAD, "İzmir Nitelikli İstihdam Projesi"ni hayata geçirdi - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından hayata geçirilen İzmir Nitelikli İstihdam Projesine (İNİP), başvurular başladı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında verdiği destek ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin katkılarıyla hayata geçirilen proje ile 50 kişiye iş imkanı sağlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, İzmir sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkı sunmak amacıyla başlattıkları çalışmaya gençleri beklediklerini belirtti.

İzmir adına yeni bir istihdam projesi başladığını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Nitelikli Genç, Güçlü İzmir' vizyonuyla şehrimize yepyeni bir istihdam projesi başlatıyoruz. İşletmelerin en önemli ihtiyaçlarından olan üretim, lojistik, insan kaynakları, finans, muhasebe ve kodlama alanlarında MÜSİAD İzmir olarak gençlerimize ve sanayimize nitelik kazandıracak bu projeyi hayata geçirmekten dolayı mutluyuz, gururluyuz. Kariyerinde güçlü adımlarla ilerleyerek nitelikli iş gücü ile ülke sanayimize katkıda bulunma fırsatı için genç kardeşlerimizi bu projemize bekliyoruz."

Açıklamada, projeye başvurusu kabul edilen 150 kişinin, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) uygulamaları bağlamında firmaların duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyaçlarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitim alacağı ve İNİP eğitimleri sonunda seçilen en az 50 genç için iş garantisi verileceği aktarıldı.

Başvurular, 15 Eylül'e kadar www.inip.com.tr adresi üzerinden yapılacak.