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İstihdam garantili kurs

37 dakika önce

Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğlu, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında istihdam garantili düz dikiş makineci kursu başlattıklarını bildirdi.

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Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğlu, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında istihdam garantili düz dikiş makineci kursu başlattıklarını bildirdi.

Babalıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Vişne Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile imzalanan protokol kapsamında 20 kişilik istihdam garantili kurs açıldığını söyledi.

Kurs sonunda başarılı olanların istihdam edileceğini aktaran Babalıoğlu, "Mesleki eğitim kurslarında, işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücünün, işverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulacak eğitim programları ile yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu kursların işverenlere çalıştıracağı elemanı tanıma imkanı sağlamakta ve işverenin programa dahil olarak işe almayı planladığı kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleyebilme fırsatı da bulmaktadır." dedi.

Babalıoğlu, işverenlerin eğitime katılan kursiyerler için de istihdam teşviklerinden yararlanabildiğini sözlerine ekledi.

Organize Sanayi Bölgesi, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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