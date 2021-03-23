İstihdam garantili kurslar başlıyor

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliğince imzalanan protokol çerçevesinde istihdam garantili kurs düzenlenecek.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliğince imzalanan protokol çerçevesinde istihdam garantili kurs düzenlenecek. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve Işıl Tekstil firması arasında istihdam garantili kurs düzenlenmesine yönelik protokol imzalandı. Protokole göre 15 kişi, Işık Tekstil firması bünyesinde açılan istihdam garantili kurslara katılacak. Kursu tamamlayan 15 kursiyer, ardından Işık Tekstil firması bünyesinde işe başlayacak. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Genel Sekreter Yardımcısı Adil Levent Baş, "Şehrimizde tekstil sektöründe faaliyet gösteren Işıl Tekstil firması ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve Odamız işbirliğinde 15 kişi istihdam garantili kursumuz başlıyor. İstihdam edilecek kursiyerlere ve işverenimize başarılar dileriz" dedi. - KASTAMONU

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