"İstihdam garantili" meslek lisesine yoğun ilgi - Son Dakika

"İstihdam garantili" meslek lisesine yoğun ilgi

Eskişehir'de sanayicilerin talebi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen ve 270 öğrencinin alınacağı Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim görmek isteyen 450 kişi başvuruda bulundu.

Eskişehir'de sanayicilerin talebi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen ve 270 öğrencinin alınacağı Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim görmek isteyen 450 kişi başvuruda bulundu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 26 bin metrekare alanda yaptırılan okul, bu yıl ilk kez öğrenci alacak.

Lisede sanayicilere yönelik anket sonucunda iş gücü ihtiyacına göre belirlenen "Metal Teknolojisi", "Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri", "Plastik Teknolojisi", "Makine Teknolojisi" ile "Elektrik ve Elektronik Teknolojileri" bölümleri bulunuyor.

Modern eğitim altyapısına göre projelendirilen okulda 30 dersliğin yanı sıra spor salonu, konferans salonu, kütüphane, atölyeler, sergi alanı, laboratuvarlar, yemekhane ve idari tesisler yer alıyor.

Son teknolojik sistemler kullanılacak lisenin, Eskişehir sanayisinin nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacını büyük ölçüde karşılaması bekleniyor.

İlk yılı olmasına rağmen rekor başvuruyla karşılaşan Eskişehir OSB Başkanlığı, öğrenci kayıtlarını okul müdürlüğü aracılığıyla 21 Eylül'e kadar kabul edecek.

"Okulumuzun bu kadar ilgi görmesi, doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor"

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin meslek liselerine ihtiyacı olduğunu belirterek sanayide yetişmiş iş gücü ihtiyacını gördükleri için bir okul inşa etmeye karar verdiklerini söyledi.

Okulun 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitime hazır olduğunu anlatan Küpeli, şöyle devam etti:

"Derslikler, atölyeler ve diğer sosyal donatıları hazır hale geldi. Dış cephesinde çalışmalar yapılıyor. Bu yıl 270 yeni öğrenci okulda eğitime başlayacak. Çok fazla talep var. Okulumuzun bu kadar ilgi görmesi, doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. OSB'ye ve sanayiye nitelikli iş gücü sağlamak için iş garantili, nitelikli bir okul yapalım istedik, bunu da başardık. Okulumuz 4 yıl sonunda 1080 öğrenci kapasitesine ulaşacak. Her yıl 270 mezun verecek. Amacımız hükümetimizin aldığı 2023 ve 2071 yıllarındaki hedeflere önceden ulaşmaktır. Bunun için çalışıyoruz."

Küpeli, başlangıçta bütün sanayicilerin katılımıyla düzenledikleri anketle en çok iş gücüne ihtiyaç duyulan alanları belirlediklerini dile getirdi.

Lisede 5 bölümde eğitim vereceklerini ifade eden Küpeli, "Bunlar sanayicilerin istediği bölümler olduğu için öncelikli olarak açtık. Buradan mezun olacak öğrencilerin işi kesinlikle hazır. Bizde işsizlikten çok 'işçisizlik' sorunu var. Biz çalışmak istiyorsak Eskişehir OSB'de iş çok." diye konuştu.

İstihdam garantili meslek lisesine yoğun ilgi

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İstihdam garantili' meslek lisesine yoğun ilgi - Son Dakika

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