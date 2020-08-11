'İstihdam garantili' okul yeni öğrencilerini bekliyor - Son Dakika

'İstihdam garantili' okul yeni öğrencilerini bekliyor

DENİZCİLİK sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla geçen yıl kurularak eğitim ve öğretim hayatına başlayan Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu, bu dönem 100 öğrenci alacak.

'İstihdam garantili' okul yeni öğrencilerini bekliyor, System.String[]

DENİZCİLİK sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla geçen yıl kurularak eğitim ve öğretim hayatına başlayan Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu, bu dönem 100 öğrenci alacak. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, "Meslek yüksek okulumuz, Türkiye'de belki de ilk defa iş garantisi veren bir meslek yüksekokulu olarak açıldı. Biz bu modelimizi genişleterek, diğer okullarımızı da ilgili iş sektörüyle irtibatlandırıp, iş garantisi veren meslek yüksekokulları haline getirmeyi planlıyoruz" dedi.

2019 yılında 86 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksekokulu (MYO), bu yıl bünyesine 100 yeni öğrenci katacak.Rektör Cebeci, okulun iş garantisi veren bir MYO olarak açıldığının altını çizerken, diğer okulları da aynı hale getirmek istediklerini kaydetti. Yalova Üniversitesi Altınova MYO Müdürü Öğr. Görevlisi Kpt. Hakan Kahramaner de okulun kamu üniversitesinde uygulanan istihdam garantili modeliyle öne çıktığını ifade etti.

'TÜRKİYE'DE İLK DEFA İŞ GARANTİSİ VEREN OKUL'Konuya dair açıklamalarda bulunan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, Yalova Üniversitesi olarak sanayi ve kamu kuruluşlarının ortaklığı ile değer üretmenin birinci öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Üniversitenin birikimini ve kabiliyetini iş dünyasıyla birleştirerek ülkeye ekonomik değer üreten modeller ve formüller üzerinde çalışmalar gerçekleştirerek bir modele ulaştıklarını belirten Prof. Dr. Cebeci, "Bu da meslek yüksekokullarımızın sanayi ile iş birliği halinde istihdam güvenceli hale getirilmesiydi. Bu konuda da bir mesafe aldık. Bir tersanemiz ile bir belediyemiz, 3 kuruluş belediye, üniversite ve tersane ortaklığıyla 2019 yılında Altınova Meslek Yüksekokulu'nu kurduk. Bu sene ikinci sınıfına öğrenci alacağız. Burada biz teorisini verirken, tersanede uygulamasını yaptıracak ve mezun olan öğrencilerimiz, tersanenin istediği nitelikte, beceride, iş yerini bilen, iş güvenliği, iş sağlığı konusunda yetişmiş nitelikli elemanlar olarak işe başlayacak. Meslek yüksekokulumuz, Türkiye'de belki de ilk defa iş garantisi veren bir meslek yüksekokulu olarak açıldı. Biz, bu modelimizi geliştirmek ve genişletmek istiyoruz. Diğer meslek yüksekokullarımızı da aynen tematik meslek yüksekokulu olarak ilgili iş sektörüyle irtibatlandırıp, iş garantisi veren meslek yüksekokulları haline getirmeyi planlıyoruz" dedi.'YÜKSEK MAAŞLARLA ÇALIŞMA İMKANI'

?Altınova Meslek Yüksekokulu'nu tercih eden öğrencilere her türlü kolaylığı ve imkanı sağlayacaklarını belirten Yalova Üniversitesi Altınova MYO Müdürü Öğr. Görevlisi Kpt. Hakan Kahramaner ise, "Altınova Meslek Yüksekokulu, Türkiye'de bir kamu üniversitesinde uygulanan istihdam garantili modeliyle öne çıkan bir meslek yüksekokulu. Okulumuzda öğrencilerimize eğitimleri esnasında, ülkemizin en güzide, en önemli, en büyük tersanelerinde uygulama eğitimi imkanı vermekteyiz. Aynı zamanda öğrencilerimiz, diledikleri takdirde mezun olduktan sonra bu iş yerlerinde yüksek maaşlarla çalışma imkanı bulacaklar. Ayrıca bir başka avantajı da var okulumuzun. Yerel yönetimlerle belediyelerle yaptığımız iş birliği sayesinde, meslek yüksek okulumuzu tercih eden öğrencilerimiz sosyal olarak her türlü sorunlarında, barınma, iaşe, ulaşım gibi sorunlarda doğrudan doğruya yerel yönetimlere bizim yönlendirmemiz sonrasında, uyum konusunda şehrimizde bir sorun yaşamayacaktır. Bu konuda da gençlerimizi, genç ve dinamik kadromuzla tercihleri için bizlere bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Denizcilik, Altınova, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 09:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İstihdam garantili' okul yeni öğrencilerini bekliyor - Son Dakika
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