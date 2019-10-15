Son Dakika Haberleri: İstihdam Masası Darıca'da işsizliğe çare oluyor
Son Dakika Ekonomi İstihdam Masası Darıca'da işsizliğe çare oluyor

İstihdam Masası Darıca'da işsizliğe çare oluyor

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, faaliyete başlayan be yüzlerce kişinin istihdam edilmesine aracı olan İstihdam Masasını ziyaret etti.

İstihdam Masası Darıca'da işsizliğe çare oluyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, faaliyete başlayan be yüzlerce kişinin istihdam edilmesine aracı olan İstihdam Masasını ziyaret etti.


AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'a İstihdam Masası'nı gezdiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İstihdam Masası projesi ile kısa sürede birçok kişinin işe yerleştiğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İstihdam Masası ile işçi ve işveren arasında köprü kuruyoruz. İŞKUR ile entegreli çalışarak iş arayanla işvereni buluşturuyoruz. Ekibimiz gelen iş başvurularını bir havuzda topluyor ve sisteme kaydediyor. İşçi arayan firmalardan gelen talebe göre yönlendirme yapılarak işçi ile işveren buluşturuluyor. Kısa sürede çok güzel sonuçlar aldık ve birçok arkadaşımızı işe yerleştirdik. Şu ana kadar yaklaşık 3 bin başvurunun olduğu İstihdam Masası ile 500'ün üzerinde kişinin iş sahibi olmasına katkıda bulunduk" dedi. - KOCAELİ

Muzaffer Bıyık, Kocaeli, Darıca, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:37 Kaynak: İHA
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