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İstihdam masasından nikah masasına - Son Dakika

İstihdam masasından nikah masasına

28.09.2021 12:51
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İzmir'de yaşayan Gülin ve Redur, birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak istedi ancak önlerindeki tek engel ikisinin de henüz bir iş bulamamasıydı.

İzmir'de yaşayan Gülin ve Redur, birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak istedi ancak önlerindeki tek engel ikisinin de henüz bir iş bulamamasıydı. Soluğu Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezindeki istihdam masasında alan çift, işe yerleştikten 6 ay sonra bu kez de nikah masasına oturdu.

İzmir Buca'da yaşayan Gülin ve Redur isimli çift, her ne kadar evlenmek istese de mevcut bir işleri olmadığı için bu hayallerini gerçekleştiremiyordu. Hal böyle olunca evlilik sürecini erteleyen çift, iş bulmak için Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezinin istihdam masasına başvuru yaptı. 2 ay arayla bir işe yerleşen Gülin ve Redur, maddi olanağa da kavuşunca evlilik hazırlıklarını hızlandırdı. İş bulduktan 6 ay sonra dünya evine giren çift, "İstihdam masasından nikah masasına oturduk" dedi.

"Evliliği sürekli ertelemek zorunda kaldık"

Bir çağrı merkezinde işe alınan 25 yaşındaki Gülin Karadaş, "Redur ile zaten tanışıyorduk, birlikte mutluyduk ama evlilik için önce işe, belli bir düzene ihtiyacımız vardı. Güzel hayallerimiz vardı ama ertelemek durumunda kalıyorduk. Çünkü evlilik sürecine girmemiz için maddi olarak da hazır olmamız gerekiyordu. İyi bir iş sahibi olmak için uğraştık ama sonuç alamadık. Bu yüzden de evliliği sürekli ertelemek zorunda kaldık. Sonra Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi ismini duyduk. Buraya gelip başvuru yaptık. Önce eşim, ardından da ben iş bulduk. İşe girince evlilik sürecini hızlandırdık. Şu anda evliliğimizi mutlu bir şekilde sürdürüyoruz. İş arayanlara burayı tavsiye ederim" diye konuştu.

"Evlilik sürecimizi hızlandırdık"

Bir fabrikada işe giren Redur Karadaş da, "Gülin ile bir süredir evlenmeyi düşünüyorduk ama maalesef işimiz olmadığı için böyle bir şeye kalkışamıyorduk. Sonrasında duyduk ki Sarı Masa ekibi böyle bir proje başlatmış. Biz de gelip başvuru yaptık. Başvurularımız olumlu sonuçlandı. Benden 2 ay sonra da eşim işe başladı. Evlilik sürecimizi bu sayede hızlandırdık. Ailelerimiz de bizim adımıza çok mutlu oldu. İşimiz olmadığı için onlar da üzülüyordu. Şu an işimizden çok mutluyuz. Bu kadar kısa süre içerisinde evleneceğimizi tahmin etmiyorduk. Şu an evli ve mutluyuz" sözlerine yer verdi.

Hedef, bin kişiyi istihdam etmek

Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi Sorumlusu Özgür Koç, merkezin Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın talimatıyla sene başında faaliyete geçtiğini söyledi. Koç, "Belediyeye gelen tüm şikayetler bu birimde toplanıp organize ediliyor. Ayrıca istihdam masamız da var. Buraya başvurular, bucakariyer.com sitesinden ya da belediyede yüz yüze yapılabiliyor. Kariyer merkezimizdeki kısım, bölgemizde faaliyet gösteren tüm kurumsal firmalarla ve insan kaynakları firmalarıyla irtibatta. Biz, işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızdan CV'leri topluyoruz ve iş gücüne ihtiyacı olan firmalara bu CV'leri ulaştırıyoruz. Havuzumuzda çok fazla CV var. İlk 6 ayda 200 kişinin istihdam edilmesine olanak sağladık. Sene sonunda bin kişiyi istihdam etme hedefimiz var" ifadelerini kullandı.

"Motivasyonumuzu artırıyor"

Gülin ve Redur Karadaş çiftinin hikayesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Çiftimiz iş buldu ve ardından onlara evlenme yolu açıldı. Onlar adına çok mutlu olduk. Çiftimizde olduğu gibi hem okuyup hem çalışmak isteyen üniversite öğrencilerimizin da istihdam edilmesine aracı oluyoruz. Ayrıca pandemi döneminde işlerini kaybeden vatandaşlara da yardımcı olmak, onları yeniden iş sahibi yapabilmek motivasyonumuzu artırıyor. Öte yandan İzmir çevresindeki illerden de iş başvurusuna gelen vatandaşlarımız oluyor. Merkez olarak her yerden ulaşılabilir duruma geldik." - İZMİR

İstihdam masasından nikah masasına
İstihdam masasından nikah masasına
İstihdam masasından nikah masasına
İstihdam masasından nikah masasına
İstihdam masasından nikah masasına

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İstihdam masasından nikah masasına - Son Dakika


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