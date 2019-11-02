"İstihdam odaklı kredi paketi büyüme rakamlarını olumlu destekleyecek"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstihdam Odaklı İşletme Kredisine ilişkin, "İstihdam odaklı kredi paketi üç kamu bankası tarafından uygulamaya geçirilmesiyle istihdama önemli bir katkı verilecek olup bu da büyüme rakamlarını olumlu yönde destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Gülsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 3 kamu bankası tarafından uygulamaya geçirilen İstihdam Odaklı İşletme Kredisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İstihdam Odaklı Kredi Paketi'nin işsizlikle mücadele kapsamında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ömer Gülsoy, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve imalat sanayi, hizmet sektörleri ile devam eden konut inşaat projeleri ve yurt dışı müteahhitlik sektörüne yönelik uygun koşullarda finansman sağlayacak istihdam odaklı kredi paketi üç kamu bankası tarafından uygulamaya geçirilmesiyle istihdama önemli bir katkı verilecek olup bu da büyüme rakamlarını olumlu yönde destekleyecektir. Her yeni bir istihdam daha çok üretim daha çok ihracat anlamına gelmektedir. Önümüzdeki hedeflere ulaşabilmenin yolu üretmekten geçmektedir. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Bu doğrultuda kamu bankalarımızın iki yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıl vade koşullarıyla sunduğu bu imkanı değerlendirmeli, daha fazla istihdamı daha fazla yatırıma dönüştürmeliyiz. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın ardından özel bankaların da bu konuda adım atmalarını bekliyoruz. Daima reel sektörün yanında olduğunu hissettiren ve iş dünyasını destekleyen hükümete de teşekkür ediyoruz."